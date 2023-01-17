إقفال باب الترشح لعضوية المجلس البلدي بني وليد في دورته الثانية

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

أعلنت اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد، عصر اليوم الثلاثاء، إقفال باب الترشح للعضوية في دورته الثانية.

وقال عضو اللجنة الفرعية محمد اقريوي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن عدد القوائم المترشحة على الفئة العامة بلغ 21 قائمة، بينما تجاوز عدد المواطنين الناخبين 17 ألف ناخب.

نشر قوائم الناخبين بمراكز الاقتراع

ودعا اقريوي المسجلين بالسجل الانتخابي لبلدية بني وليد إلى ضرورة الاطلاع على القوائم المبدئية للناخبين المنشورة في المراكز الاتتخابية للتأكد من وجود أسمائهم في تلك القوائم.

- إعلان القوائم المبدئية للناخبين في بني وليد وتينيناي والمردوم وزويلة

- تمديد الترشح للانتخابات البلدية في بني وليد والمردوم وتينيناي وزويلة

- مد فترة تسجيل الناخبين ببلديات بني وليد وتينيناي والمردوم وزويلة للمرة الثانية

وطالب اقريوي الناخبين بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية يوم الاقتراع الذي ستحدده اللجنة المركزية خلال الأيام المقبلة لاختيار القائمة الأفضل التي تخدم المواطن وتقدم له الخدمات التي حرم منها.

مطالب بسرعة إجراء انتخابات المجلس البلدي بني وليد

ونظم المترشحون لانتخابات المجلس البلدي بني وليد، مساء الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة الفرعية طالبوا فيها بسرعة إجراء انتخابات المجلس البلدي وعدم زيادة فترة التمديد بحجة التسجيل في المنظومة.

وأعرب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية عن استغرابهم واستنكارهم لعملية التأجيل المتكررة دون أي سبب بحسب وصفهم، مطالبين بتكافؤ الفرص لكل القوائم المترشحة لخوض انتخابات المجلس البلدي بني وليد.

ودعا المترشحون خلال الوقفة كافة الجهات الأمنية والاجتماعية وعلى رأسها المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة إلى الوقوف على مسافة واحدة من الجميع لضمان عملية انتخابية شفافة ونزيهة.

قوائم الناخبين المنشورة بأحد مراكز الاقتراع في بني وليد. (افنترنت)

مقر اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد. (الإنترنت)