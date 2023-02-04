بيانات أولية: 66% نسبة المشاركة في انتخاب المجلس البلدي غريان

القاهرة - بوابة الوسط

بلغت نسبة المشاركة في انتخاب المجلس البلدي لبلدية غريان 66% من إجمالي المقترعين، وفق بيانات أولية أعلنتها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

وتوزعت نسبة المقترعين بواقع 14% للنساء و86% للرجال، واعتمدت النتائج الأولية على بيانات وردت اللجنة المركزية.

- %28.2 نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي غريان حتى الآن

- بدء التصويت في انتخابات المجلس البلدي غريان

وأُقفلت مراكز الاقتراع في بلدية غريان في تمام الساعة السادسة مساء. وكانت إحصائية سابقة صدرت عند الواحدة من بعد ظهر اليوم أظهرت مشاركة 28.2% من المقترعين في غريان في انتخاب المجلس البلدي الجديد.

مواطن يدلي بصوته في انتخابات المجلس البلدي غريان، 4 فبراير 2023. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)