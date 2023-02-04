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%28.2 نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي غريان حتى الآن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 فبراير 2023, 02:56 مساء
%28.2 نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي غريان حتى الآن
إحدى اللجان الانتخابية في بلدية غات. (الإنترنت)
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قالت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم السبت، إن نسبة إقبال الناخبين على التصويت لانتخاب المجلس البلدي الجديد بلغت 28.2% حتى الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم (بتوقيت طرابلس).

ونوهت في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى إقبال متزايد من الناخبين مع تواصل عملية الاقتراع لانتخاب المجلس البلدي غريان.

وفي وقت سابق السبت، ذكرت اللجنة أن الانتخابات بدأت في التوقيت المحدد لها عند الساعة 09:00 صباحا دون أي تأخير يذكر. وتجري انتخابات المجلس البلدي غريان وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة دون تقديم أي اعتراض عليها.

اللجنة المركزية تدعو  الناخبين للتحلي بالمسؤولية
وجددت اللجنة المركزية دعوتها للناخبين إلى «التحلي بالمسؤولية والتعاون مع موظفي مراكز الاقتراع، لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، وتحقيق مبدأ النزاهة في اختيار مجلسهم البلدي بعيدا عن الجهوية وتغليب المصلحة العامة».

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