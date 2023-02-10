«الكهرباء»: صيانة خط مصراتة - الخمس في وقت قياسي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء الخميس، صيانة خط مصراتة- الخمس جهد «400 ك.ف» رغم ظروف العمل السيئة المتمثلة في الرياح والأمطار، ووجود شحنة عالية على الموصلات.

وأجرى الصيانة فريق عمل دائرة صيانة خطوط مصراتة، وجرى الانتهاء من شحن الخط وتشغيله في ساعة متأخرة من مساء الخميس في وقت قياسي، وفق بيان صادر عن الشركة.

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والخميس، أوضحت الشركة العامة للكهرباء عدم وجود عجز في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية، وعدم وجود طرح أحمال مبرمج على الشبكة، منبهة إلى أن الانقطاعات التي تحدث بين الحين والآخر «ناتجة عن أعطال طارئة بسبب هطول الغيث النافع والرياح القوية».