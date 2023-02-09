شركة الكهرباء: لا يوجد طرح أحمال والانقطاعات طارئة بسبب الأمطار والرياح

القاهرة - بوابة الوسط

نوهت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، «بأنه لا يوجد عجز في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية» وأنه «لا يوجد طرح أحمال مبرمج» على الشبكة، موضحة أن الانقطاعات التي تحدث بين الحين والآخر «ناتجة عن أعطال طارئة بسبب هطول الغيث النافع والرياح القوية».

وأضافت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أنه فور حدوث الانقطاعات تلجأ إلى فصل التيار الكهربائي المبرمج حتى يتمكن مهندسوها وفنيوها من البدء في أعمال الصيانة وإرجاع التيار الكهربائي للمواطنين في أسرع وقت ممكن.

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كما أكدت الشركة العامة للكهرباء أن مكاتب الصيانة التابعة لها بكافة المناطق تعمل على مدار الـ24 ساعة مواصلة الليل بالنهار من أجل إعادة التيار الكهربائي واستقرار الشبكة الكهربائية.

صيانة أحد خطوط نل التيار. (الشركة العامة للكهرباء)

صيانة أحد خطوط نل التيار. (الشركة العامة للكهرباء)

صيانة أحد خطوط نل التيار. (الشركة العامة للكهرباء)