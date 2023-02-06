عقيلة وباشاغا يبحثان ملفات سياسية واقتصادية وخدمية

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، رئيس الحكومة الليبية المكلفة من المجلس فتحي باشاغا.

وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب، بأن اللقاء الذي عُقد بمدينة بنغازي بحث في عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية بكافة جوانبها، على رأس تلك الملفات سير عمل الحكومة.

- عقيلة صالح يحث المصرف المركزي على دعم حكومة باشاغا

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وفي 24 يناير المنقضي، حثّ عقيلة صالح مصرف ليبيا المركزي على التواصل مع الحكومة المكلفة من المجلس «لتقديم الدعم الكامل لها»، مشددًا على أهمية تواصل الحكومة مع لجنة الإعمار والاستقرار، وأهمية التعاون فيما بينهما، بحسب المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.