عقيلة صالح يحث المصرف المركزي على دعم حكومة باشاغا

القاهرة - بوابة الوسط

حث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مصرف ليبيا المركزي على التواصل مع الحكومة المكلفة من المجلس «لتقديم الدعم الكامل لها»، مشددا على أهمية تواصل الحكومة مع لجنة الإعمار والاستقرار، وأهمية التعاون فيما بينهما، بحسب المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

جاء ذلك خلال استقبال عقيلة لنائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب عن المنطقة الشرقية علي القطراني في مكتبه بمقر إقامته في مدينة القبة، اليوم الثلاثاء.

وأضاف المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبر صفحته على «فيسبوك» أن عقيلة بحث مع القطراني خلال اللقاء عددا من الملفات الخدمية، وعلى رأسها توفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين، بالإضافة إلى ملف دعم الأعلاف.

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- حكومة باشاغا تعتزم إصدار اعتمادات شهرية موقتة لحين إقرار ميزانية 2023

وتعتزم الحكومة المكلفة من مجلس النواب إصدار قرارها المتعلق باعتمادات شهرية موقتة «بواقع 1/12 من ميزانية 2022» إلى حين اعتماد مجلس النواب ميزانية 2023، بناء على اتفاق رئيسها فتحي باشاغا مع وزير التخطيط والمالية أسامة حماد الذي أعلنه المكتب الإعلامي في الأول من يناير الجاري.

وأرسل باشاغا في نهاية ديسمبر 2022، إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مشروع قانون الميزانية العامة لسنة 2023 والتي بلغت قيمتها 57.53 مليار دينار، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من المجلس.