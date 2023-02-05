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الدبيبة وشكشك يناقشان خطة الحكومة للتنمية للعام 2023

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 09:06 مساء
الدبيبة وشكشك يناقشان خطة الحكومة للتنمية للعام 2023
جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الأحد 5 فبراير 2023 (حكومة الوحدة)
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ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، معايير الإفصاح والتوزيع الجغرافي وإمكانية الإنجاز في الآجال المحددة للمشروعات الحكومية.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومدير الإدارة العامة للقطاع السيادي، رضا قرقاب، لمناقشة خطة الحكومة للتنمية للعام 2023، والعمل على انطلاق المشروعات الاستراتيجية، وفق الجداول الزمنية المعتمدة لضمان تنفيذها، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

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مشروع إنشاء 500 مدرسة جديدة
وناقش الاجتماع تنفيذ مشروع إنشاء 500 مدرسة جديدة لأهميته خلال العام الجاري، واعتماد التصاميم اللازمة لنماذج مختلفة، وفق خطة وزارة التربية والتعليم واحتياجاتها، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ صيانة وتطوير المدينتين الرياضيتين طرابلس وبنغازي، وإنشاء 3 ملاعب جديدة خلال خطة العام 2023.

كما جرى متابعة إجراءات العطاء العام بعد استكمال موافقات الديوان على 70%؜ من العطاء، والتأكيد على استكمال باقي المشروع، ليكون منهجية التوريد خلال العام الجاري ومنع التعاقدات المباشرة بوزارة الصحة والإمداد الطبي.

شكشك يؤكد دعمه لبرامج التنمية
وأفاد بيان نشرته صفحة ديوان المحاسبة على «فيسبوك» بأن النقاش تركز حول العديد من المشروعات الاستراتيجية، منها الملاعب الرياضية في مختلف الأقاليم الليبية، والمدارس التعليمية، واستكمال المشاريع التي شرعت الحكومة في إنشائها خلال السنة الماضية، مع التأكيد على مراعاة معايير الإفصاح والتوزيع الجغرافي وإمكانية الإنجاز في الآجال المحددة للتنفيذ.

وأكد رئيس الديوان، بحسب البيان، دعمه برامج التنمية، وأنها محل اهتمام ومتابعة مستمرة من الإدارات المختصة بالديوان.

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