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«المحاسبة» يناقش آلية رد جهاز تنمية المراكز الإدارية على ملاحظات الديوان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 يناير 2023, 09:43 مساء
«المحاسبة» يناقش آلية رد جهاز تنمية المراكز الإدارية على ملاحظات الديوان
جانب من اجتماع مسؤولين بديوان المحاسبة مع مسؤولين من جهاز تنمية المراكز الإدارية في مقر الديوان، 28 يناير 2023 (ديوان المحاسبة)
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بحث اجتماع بين ديوان المحاسبة وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية كيفية العمل بالأوامر التعديلية الواردة من الديوان على مشروعات الجهاز، وكذلك الرد على ملاحظات الديوان، واستيفائها.

شارك في الاجتماع الذي عقد اليوم الإثنين مدير الإدارة العامة للرقابة على العقود والخطط التنموية بالديوان، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، بحضور عدد من مديري الإدارات والمهندسين بالمؤسستين.

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اتفاق على آلية للرد على ملاحظات ديوان المحاسبة
وقال بيان لديوان المحاسبة إن المجتمعين انتهوا إلى ضرورة الرد على ملاحظات الديوان والتعديلات المطلوبة، وفقا لما جرى الاتفاق عليه، ووفق اللوائح المنظمة لذلك.

قبل ذلك، اتفق رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة اليوم على تكليف مكتب استشاري دولي من قبل الديوان، «للمساندة في عمليات فحص وتدقيق بعض الاتفاقيات والعقود والعمليات القائمة عليها».

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