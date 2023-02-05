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وزارة الثقافة تحتفل برأس السنة الأمازيغية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 07:40 مساء
وزارة الثقافة تحتفل برأس السنة الأمازيغية
جانب من احتفال وزارة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية برأس السنة الأمازيغية، الأحد 5 فبراير 2023 (وزارة الثقافة)
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أقامت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، احتفالًا بمناسبة رأس السنة الأمازيغية، وحلول أول أيام السنة الجديدة يوم الجمعة 13 يناير.

حضر الاحتفالية الوزيرة مبروكة توغي عثمان ووكيل وزارة الثقافة لشؤون المسرح عبدالباسط أبوقندة ووكيل وزارة الإسكان والمرافق وعضو المجلس الأعلى للأمازيغ سيفاو بشين، وعدد من عمداء البلديات المعنية، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات بالوزارة ومؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بهذا الشأن.

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الثقافة الأمازيغية
وقالت وزيرة الثقافة إن الاحتفال أقيم لإبراز جوانب التراث الثقافي المادي واللامادي للثقافة الأمازيغية التي تشكل جزءًا مهمًا من الموروث الثقافي الليبي، وهو «إرث تراثي إنساني أصيل، كما هو في الوقت ذاته تعزيز للموروث الثقافي المتنوع الذي تزخر به بلادنا».

وأشارت إلى أن «وزارة الثقافة تضع في صلب اهتماماتها وبرامجها إشراك كل المكونات الثقافية في المشهد الثقافي الليبي ومشاركتها في مناسباتها المختلفة وتولي اهتمامًا خاصًا بهم، من خلال إقامة الكثير من الفعاليات الثقافية».

وفي ختام كلمتها أكدت الوزيرة مبروكة توغي أهمية التعاون مع كافة المؤسسات العامة والمجتمع المدني، في كل ما يتعلق بنشر وإرساء ثقافة المواطنة.

فنون وآداب
وتخلل الحفل لوحات استعراضية لفرقة جبل نفوسة للفنون الشعبية، مع وصلات غنائية للفنان الطاهر بودو، إلى جانب إلقاء عدة قصائد شعرية قدمها شعراء باللغتين الأمازيغية والعربية.

وأقيم على هامش الحفل معرض للكتاب تضمن إصدارات وزارة الثقافة باللغتين العربية والأمازيغية، إلى جانب إقامة معرض للفنون التشكيلية، ضم عدداً من اللوحات الفنية المعبرة لفنانين تشكيليين من دار الفنون والتي أثرت الاحتفال ولاقت إقبالًا كبيرًا من الزوار والحاضرين.

جانب من احتفال وزارة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية برأس السنة الأمازيغية، الأحد 5 فبراير 2023 (وزارة الثقافة)
جانب من احتفال وزارة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية برأس السنة الأمازيغية، الأحد 5 فبراير 2023 (وزارة الثقافة)
جانب من احتفال وزارة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية برأس السنة الأمازيغية، الأحد 5 فبراير 2023 (وزارة الثقافة)
جانب من احتفال وزارة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية برأس السنة الأمازيغية، الأحد 5 فبراير 2023 (وزارة الثقافة)
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