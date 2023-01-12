السفارة الأميركية تهنئ الليبيين بالسنة الأمازيغية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

هنأت سفارة الولايات المتحدة الأميركية الليبيين بأول أيام السنة الأمازيغية الجديدة الخميس.

وكتبت السفارة عبر حسابها على موقع «تويتر»، «سنة جديدة سعيدة للأمازيغ في ليبيا وحول العالم».

عطلة رأس السنة الأمازيغية

ويوم الإثنين الماضي، أعلن المجلس الأعلى لأمازيع ليبيا، اعتبار الخميس المقبل عطلة لمناسبة رأس السنة الأمازيغية الجديدة (2973)، وذلك في جميع وحدات الحكم المحلي التي تقع داخل نطاق عضويته.

- «الأعلى للأمازيغ»: الخميس المقبل عطلة رسمية لمناسبة رأس السنة الأمازيغية

وتقدم المجلس بالتهاني إلى «جميع أبناء الأمة الليبية»، متنمنيًا أن تكون السنة الجديدة «سنة خير على الجميع».