المنقوش تبحث مع سفير تونس تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات

القاهرة - بوابة الوسط

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، صباح اليوم الأحد، في مكتبها بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء المنقوش مع السفير التونسي؛ جرى خلاله مناقشة السبل الرامية لتعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

- الجرندي والشهوبي يبحثان تنفيذ مخرجات زيارة الدبيبة الأخيرة إلى تونس

- الجرندي يؤكد للدبيبة دعمه جهود ليبيا في تبوؤ مكانها الإقليمي والعربي

ويأتي اللقاء بعد أسبوع من زيارة وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي إلى طرابلس التي استمرت ثلاثة أيام شارك خلالها في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب يوم 22 يناير، وأجرى مناقشات مع عدد من المسؤولين الليبيين.

وبحث الجرندي خلال وجوده في طرابلس سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وتونس وتفعيل الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات.