الجرندي يؤكد للدبيبة دعمه جهود ليبيا في تبوؤ مكانها الإقليمي والعربي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة «دعمه جهود ليبيا في تبوؤ مكانها الإقليمي والعربي»، موضحًا أن مشاركته بالاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي عُقِد اليوم الأحد في طرابلس «تأتي ضمن دعم تونس لدور وزارة الخارجية والتعاون الدولي في القيام بدورها الفاعل في تأكيد دور ليبيا العربي رغم الظروف والتحديات» وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن الجرندي نقل للدبيبة خلال استقباله من طرف الأخير بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس مساء اليوم، تحيات الرئيس التونسي قيس سعيد وحرصه على تعزيز الاستقرار في ليبيا وعودتها إلى دورها الطبيعي.

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وشارك الجرندي إلى جانب عدد من وزراء الخارجية وممثلي الدول العربية في الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته 158 برئاسة ليبيا والذي عُقِد بمجمع قاعات غابة النصر في طرابلس.

ووصل الجرندي العاصمة طرابلس مساء أمس السبت للمشاركة في الاجتماع حيث كانت في استقباله بمطار معيتيقة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش التي أجرى معها جلسة محادثات قبل الاجتماع الوزاري العربي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.