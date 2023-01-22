  • Alwasat News
Atwasat

الجرندي يؤكد للدبيبة دعمه جهود ليبيا في تبوؤ مكانها الإقليمي والعربي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 يناير 2023, 05:08 مساء
الجرندي يؤكد للدبيبة دعمه جهود ليبيا في تبوؤ مكانها الإقليمي والعربي
لقاء الدبيبة مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، الأحد 22 يناير 2023. (حكومتنا)
alwasat radio

أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة «دعمه جهود ليبيا في تبوؤ مكانها الإقليمي والعربي»، موضحًا أن مشاركته بالاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي عُقِد اليوم الأحد في طرابلس «تأتي ضمن دعم تونس لدور وزارة الخارجية والتعاون الدولي في القيام بدورها الفاعل في تأكيد دور ليبيا العربي رغم الظروف والتحديات» وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن الجرندي نقل للدبيبة خلال استقباله من طرف الأخير بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس مساء اليوم، تحيات الرئيس التونسي قيس سعيد وحرصه على تعزيز الاستقرار في ليبيا وعودتها إلى دورها الطبيعي.

- المنقوش تبحث مع الجرندي ملفات اجتماع وزراء الخارجية العرب
- الجرندي يصل طرابلس للمشاركة في مؤتمر وزراء الخارجية العرب

وشارك الجرندي إلى جانب عدد من وزراء الخارجية وممثلي الدول العربية في الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته 158 برئاسة ليبيا والذي عُقِد بمجمع قاعات غابة النصر في طرابلس.

ووصل الجرندي العاصمة طرابلس مساء أمس السبت للمشاركة في الاجتماع حيث كانت في استقباله بمطار معيتيقة  وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش التي أجرى معها جلسة محادثات قبل الاجتماع الوزاري العربي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قنوات عالمية تنقل مباراة النصر والاتفاق تأهبا لظهور كريستيانو في الدوري السعودي.. الأحد

قنوات عالمية تنقل مباراة النصر والاتفاق تأهبا لظهور كريستيانو في الدوري ...
كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا
علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة

علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة
الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع

الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع
بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟

بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا

المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا

بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا
مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني

مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني
بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار

بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار
«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن

«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن
رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»

رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»
أوكرانيا تعلن قتل 120 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو

أوكرانيا تعلن قتل 120 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو
«اقتصاد بلس»: باشاغا.. تحصلنا على مليار دينار فقط.. وخصصناه للجان الطوارئ

«اقتصاد بلس»: باشاغا.. تحصلنا على مليار دينار فقط.. وخصصناه للجان الطوارئ
كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية جديدة

كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية جديدة
أصحاب المساكن المتضررة في نفق «الوعود الزائفة»

أصحاب المساكن المتضررة في نفق «الوعود الزائفة»
تقرير روسي: حفتر قد ينقل سلطاته إلى نجله صدام

تقرير روسي: حفتر قد ينقل سلطاته إلى نجله صدام
25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب

25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة

خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط 3 أشخاص أثناء سرقة معدات النهر الصناعي في أسبيعة
ضبط 3 أشخاص أثناء سرقة معدات النهر الصناعي في أسبيعة
سعر الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية (اليوم الأحد 22 يناير 2023)
سعر الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية (اليوم الأحد 22 يناير...
القبض على شخص في واقعة نصب واحتيال بالكفرة
القبض على شخص في واقعة نصب واحتيال بالكفرة
القيب يبحث تعزيز التعاون مع الجزائر في مجال التعليم العالي
القيب يبحث تعزيز التعاون مع الجزائر في مجال التعليم العالي
مصارف تجارية في سرت تعاني نقص السيولة المالية
مصارف تجارية في سرت تعاني نقص السيولة المالية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة...
الحبري يكشف سبب إقالته من المصرف المركزي
الحبري يكشف سبب إقالته من المصرف المركزي...
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر الإثنين
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر ......
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين...
المزيد
المنقوش: الأمانة العامة للجامعة العربية انحازت لدولة عضو وابتدعت شرطا غير موجود بالميثاق
المنقوش: الأمانة العامة للجامعة العربية انحازت لدولة عضو ......
الجرندي يؤكد للدبيبة دعمه جهود ليبيا في تبوؤ مكانها الإقليمي والعربي
الجرندي يؤكد للدبيبة دعمه جهود ليبيا في تبوؤ مكانها الإقليمي......
مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار أميركي
مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ ......
مصارف تجارية في سرت تعاني نقص السيولة المالية
مصارف تجارية في سرت تعاني نقص السيولة المالية...
القيب يبحث تعزيز التعاون مع الجزائر في مجال التعليم العالي
القيب يبحث تعزيز التعاون مع الجزائر في مجال التعليم العالي...
المزيد