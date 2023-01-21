الجرندي يصل طرابلس للمشاركة في مؤتمر وزراء الخارجية العرب

القاهرة - بوابة الوسط

وصل وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، مساء السبت، إلى مطار معيتيقة لحضور المؤتمر التحضيري لوزراء الخارجية العرب الذي تحتضنه العاصمة طرابلس غدا الأحد.

وقالت مديرية أمن طرابلس في بيان مقتضب، إنها شاركت في تأمين موكب الوزير التونسي رفقة أجهزة أمنية أخرى.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة قفل طريق الشط من مطار معيتيقة الدولي باتجاه الظهرة وطريق السكة وصولا إلى مجمع قاعات ريكسوس غدا. ولفتت الوزارة في بيان، إلى أن «حركة الطيران ستكون اعتيادية ويمكن للمسافرين والقادمين إلى المطار الدخول والخروج عبر دوران إسبان».

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تأجيل الامتحانات المقررة غدا في طرابلس

وأعلنت مراقبة التربية والتعليم بطرابلس المركز بقاء جداول الامتحانات كما هي عليه، وترحيل جدول امتحان يوم الأحد إلى موعد آخر سيتم الإعلان عنه لاحقا.

وأشارت المراقبة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أنه سيتم التبليغ بموعد الامتحان المرحّل بعد عقد اجتماع اللجنة لتنسيق ومراعاة وضع الجداول السابقة.

موكب وزير الخارجية التونسي يسير في شوارع طرابلس، 21 يناير 2023. (مديرية أمن طرابلس)

موكب وزير الخارجية التونسي يسير في شوارع طرابلس، 21 يناير 2023. (مديرية أمن طرابلس)