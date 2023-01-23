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الجرندي والشهوبي يبحثان تنفيذ مخرجات زيارة الدبيبة الأخيرة إلى تونس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 يناير 2023, 08:49 مساء
الجرندي والشهوبي يبحثان تنفيذ مخرجات زيارة الدبيبة الأخيرة إلى تونس
لقاء الجرندي والشهوبي في طرابلس، صباح اليوم الإثنين 23 يناير 2023. (الخارجية التونسية)
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عقد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، صباح اليوم الإثنين في طرابلس، اجتماعا مع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الشهوبي، بحث خلاله الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتنفيذ مخرجات الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى تونس، بحسب الخارجية التونسية.

وجرى الاجتماع على هامش مشاركة الجرندي في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي عقد في العاصمة طرابلس أمس الأحد، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الحكومات العربية.

التعاون الثنائي بين ليبيا وتونس
وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان إن لقاء الجرندي والشهوبي «مثّل مناسبة للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يتناسب والروابط الأخوية العميقة التي تجمع الشعبين الشقيقين»، مشيرة إلى إشادة الشهوبي «بالدور الكبير والبنّاء الذي ما انفكّت تلعبه تونس من أجل دعم الاستقرار والتنمية في ليبيا».

- الجرندي يؤكد للمنفي دعم مبادرات الخروج من الانسداد السياسي في ليبيا
- الجرندي يؤكد للدبيبة دعمه جهود ليبيا في تبوؤ مكانها الإقليمي والعربي
- المنقوش تبحث مع الجرندي ملفات اجتماع وزراء الخارجية العرب

وأضافت وزارة الخارجية التونسية أن الجرندي جدد من جانبه، التأكيد على موقف تونس المساند للشعب الليبي ووقوفها المستمرّ من أجل إنجاح المسار السياسي التوافقي بين الليبيين بما يكرّس الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

وأوضحت أن محادثات الجرندي والشهوبي «تناولت أيضا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتنفيذ مخرجات الزيارة الأخيرة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى تونس وإيجاد الحلول لكافة المسائل المطروحة على مستوى التعاون الثنائي، وأهمية استغلال زخم زيارات كبار المسؤولين في البلدين من أجل مزيد دفع التعاون الثنائي بينهما وتحقيق الشراكة الاقتصادية الفاعلة».

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