الجرندي يؤكد للمنفي دعم مبادرات الخروج من الانسداد السياسي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، دعم بلاده كل المبادرات للخروج من حالة الانسداد السياسي والوصول للانتخابات في أقرب الآجال، مشيرا إلى حرص تونس على تعزيز استقرار ليبيا وعودتها لممارسة دورها الطبيعي في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الإثنين، حيث نقل له تحيات الرئيس التونسي قيس سعيد، وذلك في حضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش.

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وثمن الجرندي دور المجلس الرئاسي وتبنيه لمشروع المصالحة الوطنية، كنواة لرأب الصدع وجمع الفرقاء ولم شمل الليبيين.

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وأشاد المنفي بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وما يجمعهما من روابط أخوة ومصير مشترك، معربا عن تقديره لدور تونس الإيجابي تجاه القضية الليبية.