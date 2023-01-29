الكيلاني تبحث تبادل الخبرات مع قطر في مجال العمل الاجتماعي العربي

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت حكومة الوحدة الوطنية أهمية تبادل الخبرات مع قطر في مجال العمل الاجتماعي العربي المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، مع نظيرتها القطرية مريم بن ناصر، على هامش أعمال الدورة الـ42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، حسب بيان صادر عن الحكومة.

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وعقد اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في الدوحة يومي 25 و26 يناير الجاري، كذلك عقد اجتماع الدورة الـ78 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب المشكل من جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، والسودان، والصومال، والعراق، وسلطنة عمان، بالإضافة إلى مصر عضو دائم لمدة عامين، وبحضور دولة قطر، رئيسة الدورة الـ42 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.

وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، مع نظيرتها القطرية مريم بن ناصر، خلال لقاء على هامش الدورة الـ42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. (حكومة الوحدة الوطنية)

وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، مع نظيرتها القطرية مريم بن ناصر، خلال لقاء على هامش الدورة الـ42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. (حكومة الوحدة الوطنية)