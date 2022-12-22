الكيلاني: نعمل على تسوية الأوضاع المالية والإدارية لموظفي «الشؤون الاجتماعية»

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وفاء الكيلاني، إن العمل مستمر لتسوية الأوضاع الإدارية لموظفي القطاع، وإجراء المطابقة لتنفيذ جدول المرتبات الموحد للموظفين.

وأشارت إلى تواصل العمل من أجل التحول الرقمي بما يسهل وصول الخدمات إلى المواطنين في أي مكان، وذلك في تصريح خلال زيارتها مدينة مصراتة اليوم الخميس، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- الكيلاني توجه بالانتهاء من توزيع بطاقات «إيفاء» قبل منتصف ديسمبر

وأكدت الكيلاني دعم الوزارة لفروعها بالتجهيزات والمخصصات المالية، داعية الفروع إلى التنسيق الدائم مع البلديات، خصوصا فيما يتعلق بتخصيص مقارّ مناسبة لها.

وخلال الزيارة، أشادت الوزيرة بجهود موظفي فرع الشؤون الاجتماعية في مصراتة، والتي بذلوها لتسليم بطاقات «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق 18 عاما.