  • Alwasat News
Atwasat

الكيلاني تشارك في افتتاح معرض «بيت العرب» في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 يناير 2023, 06:57 مساء
الكيلاني تشارك في افتتاح معرض «بيت العرب» في القاهرة
الكيلاني خلال حضورها افتتاح معرض بيت العرب في القاهرة، 6 يناير 2023، (الشؤون الاجتماعية)
alwasat radio

شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء الكيلاني، في افتتاح معرض «بيت العرب» للأسر المنتجة، المقام في العاصمة المصرية القاهرة، والذي افتتحه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط.

وأكدت الكيلاني عملها في تشجيع الأسر المنتجة، ضمن رؤيتها الشاملة لتطوير القطاع، بإقامة العديد من المعارض والبرامج والمبادرات، وإطلاق منصة لتسجيل وحصر الأسر، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

- «الشؤون الاجتماعية» تدعو الأسر المنتجة لتعبئة نماذج تمهيدا لتقديم دعم لها

وأشارت إلى تتويج تلك الجهود أخيرا بإنشاء هيئة الأسر المنتجة لتكون الراعية لكل أنشطة الأسر المنتجة، بدعم من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

الكيلاني خلال حضورها افتتاح معرض بيت العرب في القاهرة.
الكيلاني خلال حضورها افتتاح معرض بيت العرب في القاهرة.
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات

الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات
«هذا المساء»: ليبيا والإمارات ومعركة مصفاة رأس لانوف مسلسل مستمر

«هذا المساء»: ليبيا والإمارات ومعركة مصفاة رأس لانوف مسلسل مستمر
كاركاتير حليم - غسل أموال في ليبيا

كاركاتير حليم - غسل أموال في ليبيا
علماء يكتشفون نوعا جديدا من أفعى البوا القزمية

علماء يكتشفون نوعا جديدا من أفعى البوا القزمية
«فاو»: أسعار المنتجات الغذائية العالمية تواصل تراجعها في ديسمبر

«فاو»: أسعار المنتجات الغذائية العالمية تواصل تراجعها في ديسمبر
وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي

وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي
أميركي ينتحر بعدما قتل 7 من أفراد أسرته

أميركي ينتحر بعدما قتل 7 من أفراد أسرته
ليبيا.. ليست وهما جغرافيا

ليبيا.. ليست وهما جغرافيا
بالفيديو.. «بي إم دبليو» تعرض نموذجا أوليا لسيارة متغيرة اللون

بالفيديو.. «بي إم دبليو» تعرض نموذجا أوليا لسيارة متغيرة اللون
استطلاع يكشف رأي الليبيين في الثورات العربية بعد 12 عاما من اندلاعها

استطلاع يكشف رأي الليبيين في الثورات العربية بعد 12 عاما من اندلاعها
خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك

خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك
«المركزي»: إحالة 16.5 مليار دينار إلى حساب «ودائع وأمانات» خلال 2022

«المركزي»: إحالة 16.5 مليار دينار إلى حساب «ودائع وأمانات» خلال 2022
استقلال.. لن يتكرر (3)

استقلال.. لن يتكرر (3)
أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022

أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022
النيابة العامة تحيل وزيرا سابقا بحكومة الثني للمحاكمة لتعمد التصرف في 15 مليون دينار

النيابة العامة تحيل وزيرا سابقا بحكومة الثني للمحاكمة لتعمد التصرف في 15 مليون ...
خبير اقتصادي: لهذه الأسباب يجب التوجه نحو علاقات تجارية ليبية مع الصين

خبير اقتصادي: لهذه الأسباب يجب التوجه نحو علاقات تجارية ليبية مع الصين
4 قتلى في تصادم مروحيتين في أستراليا (شاهد)

4 قتلى في تصادم مروحيتين في أستراليا (شاهد)
كندا تحظر شراء المنازل على الأجانب

كندا تحظر شراء المنازل على الأجانب
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عودة بئر نفطية متوقفة من 1996 إلى الإنتاج بحقل الشرارة
عودة بئر نفطية متوقفة من 1996 إلى الإنتاج بحقل الشرارة
باشاغا: حكومتنا جاءت للم شمل وخدمة الليبيين
باشاغا: حكومتنا جاءت للم شمل وخدمة الليبيين
عون يطلع مساعد وزير الخارجية الأميركي على رؤية وزارة النفط والغاز لتطوير القطاع
عون يطلع مساعد وزير الخارجية الأميركي على رؤية وزارة النفط والغاز...
رئيس الكونغو برازافيل يحدّد معالم «طريق السلام» في ليبيا وشروط نجاح مؤتمر المصالحة
رئيس الكونغو برازافيل يحدّد معالم «طريق السلام» في ليبيا وشروط ...
الكيلاني تشارك في افتتاح معرض «بيت العرب» في القاهرة
الكيلاني تشارك في افتتاح معرض «بيت العرب» في القاهرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة...
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين...
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب...
سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار بالسوق الرسمية مستهل تعاملات 2023
سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار بالسوق الرسمية مستهل ......
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية...
المزيد
شاهد في «الحصاد».. ماذا بعد لقاء تركيا واجتماع القاهرة؟
شاهد في «الحصاد».. ماذا بعد لقاء تركيا واجتماع القاهرة؟...
المشري يكشف تفاصيل اجتماع القاهرة مع عقيلة صالح
المشري يكشف تفاصيل اجتماع القاهرة مع عقيلة صالح...
إزالة المطبات العشوائية في الخمس وقصر الأخيار وزليتن
إزالة المطبات العشوائية في الخمس وقصر الأخيار وزليتن...
الكيلاني تشارك في افتتاح معرض «بيت العرب» في القاهرة
الكيلاني تشارك في افتتاح معرض «بيت العرب» في القاهرة...
رئيس الكونغو برازافيل يحدّد معالم «طريق السلام» في ليبيا وشروط نجاح مؤتمر المصالحة
رئيس الكونغو برازافيل يحدّد معالم «طريق السلام» في ليبيا ......
المزيد