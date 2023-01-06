الكيلاني تشارك في افتتاح معرض «بيت العرب» في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء الكيلاني، في افتتاح معرض «بيت العرب» للأسر المنتجة، المقام في العاصمة المصرية القاهرة، والذي افتتحه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط.

وأكدت الكيلاني عملها في تشجيع الأسر المنتجة، ضمن رؤيتها الشاملة لتطوير القطاع، بإقامة العديد من المعارض والبرامج والمبادرات، وإطلاق منصة لتسجيل وحصر الأسر، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

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وأشارت إلى تتويج تلك الجهود أخيرا بإنشاء هيئة الأسر المنتجة لتكون الراعية لكل أنشطة الأسر المنتجة، بدعم من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

الكيلاني خلال حضورها افتتاح معرض بيت العرب في القاهرة.