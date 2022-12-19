«الشؤون الاجتماعية» تدعو الأسر المنتجة لتعبئة نماذج تمهيدا لتقديم دعم لها

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة جميع الأسر المنتجة بالتوجه إلى فروع الوزارة في كل البلديات لتعبئة النماذج الخاصة بحصرهم، استعدادا لتقديم برامج لدعم هذه الأسر والاهتمام بها.

جاء ذلك في تنويه نشرته صفحة الوزارة على موقع فيسبوك اليوم الإثنين، من دون تقديم تفاصيل حول هذا الدعم، سواء عن قيمته أو كيفية الحصول عليه.

اتفاقية لدعم الأسر المنتجة بين وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية

ومنتصف نوفمبر الماضي، وقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني مع وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، اتفاقية تعاون مشترك لدعم فئة ذوي الإعاقة والأسر المنتجة.

- اتفاقية بين «الشؤون الاجتماعية» و«العمل» لدعم ذوي الإعاقة والأسر المنتجة

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اهتمام حكومي بتحسين دخل الأسر المنتجة؟

وقالت الوزارة إن الاتفاقية هدفها تقديم المنفعة العامة، وتقديم الخدمات العامة لمستفيديها وتبسيط الإجراءات الإدارية خدمة للمصلحة العامة، بجانب رفع مستوى الخدمات لفئة ذوي الإعاقة، والأسر المنتجة ودعمها من أجل تحسين دخلها وتوفير احتياجاتها.

وتنسق «العمل» مع هيئة الأسرة المنتجة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية لإعداد وتنفيذ الخطط التدريبية للأسر المنتجة بالبلديات من خلال المراكز التدريبية التابعة لوزارة العمل التي ستعمل مع مختلف جهات العمل الوطنية والأجنبية بفتح مكتب الإخصائي الاجتماعي لهذه الجهات.