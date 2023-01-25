الكيلاني تصل الدوحة للمشاركة في اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وفاء الكيلاني، صباح الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وتشارك الكيلاني خلال وجودها في الدوحة في أعمال الدورة الـ42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ومؤتمر الأشخاص ذوي الإعاقة والفقر متعدد الأبعاد.

- الكيلاني تشارك في افتتاح معرض «بيت العرب» في القاهرة

وخلال يناير الجاري، شاركت الكيلاني في افتتاح معرض «بيت العرب» للأسر المنتجة، الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة، وافتتحه الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط.

وأكدت الكيلاني عملها في تشجيع الأسر المنتجة، ضمن رؤيتها الشاملة لتطوير القطاع، بإقامة عديد المعارض والبرامج والمبادرات، وإطلاق منصة لتسجيل وحصر الأسر.