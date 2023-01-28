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الدبيبة: استقرار ليبيا ينهي المراحل الانتقالية ويعبر بنا إلى الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 يناير 2023, 04:09 مساء
الدبيبة: استقرار ليبيا ينهي المراحل الانتقالية ويعبر بنا إلى الانتخابات
الدبيبة وميلوني خلال مؤتمر صحفي مشترك بينهما، طرابلس، 28 يناير 2023 (صورة من فيديو)
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إن استقرار ليبيا سيؤدي إلى إنهاء المراحل الانتقالية والعبور إلى الاستقرار الدائم عبر انتخابات وطنية نزيهة وشاملة.

وأضاف الدبيبة، خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني في العاصمة طرابلس، اليوم السبت، أن الموقف الإيطالي واضح، ويتمثل في «تأمين الأوضاع في البحر المتوسط وتخفيض التوتر بيننا، ونحن نثق في قدرة إيطاليا على العمل في هذا الاتجاه، خاصة بعد جهود ميلوني في تقريب وجهات النظر بين الدول المعنية بدعم السلام في ليبيا».

الهجرة والتعاون الاقتصادي من محاور النقاش مع ميلوني 
وأشار الدبيبة إلى مناقشة تطوير التعاون مع إيطاليا في مجال الهجرة غير الشرعية، والتعاون الاقتصادي مع ميلوني، ودعم جهود البعثة الأممية والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي، وتعزيز التعاون المشتركة بتفعيل معاهدة الصداقة الموقعة بين ليبيا وإيطاليا في 2008.

- بدء اجتماع حكومة الدبيبة مع ميلوني
- جريدة «الوسط»: ميلوني في طرابلس ومعها ملفا الهجرة والطاقة
- قبل أن تبدأ.. زيارة رئيسة وزراء إيطاليا تثير زوبعة

إيطاليا تدعم ليبيا بـ 5 زوارق
وأكد الدبيبة على ضرورة منح الفرصة للجان الفنية المشتركة لتفعيل مذكرات التفاهم المشتركة بين الجانبين، مما يسهم في تقدم مسارات التنمية والبناء، وسلمية العملية السياسية ومنع عودة الحرب، وذلك بدعم من الجانب الإيطالي.

ولفت إلى توقيع اتفاقية استثمار في مجال الغاز بين المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة «إيني»، وكذلك اتفاقية بين وزيري خارجية البلدين بشان دعم ليبيا بخمسة زوارق بحرية مجهزة في مجال البحث والإنقاذ.

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