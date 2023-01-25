خلال لقائه لعمامرة.. باتيلي يؤكد أهمية دور الجزائر في دعم الجهود الأممية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، أهمية استمرار دعم الجزائر لجهود الأمم المتحدة في ليبيا، باعتبارها واحدة من دول الجوار، وعضوة في جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.

جاء ذلك خلال لقاء مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في الجزائر أمس الثلاثاء، حيث أجرى مشاورات مكثفة حول الأزمة في ليبيا، وتأثيرها على دول الجوار وسبل الخروج من المأزق السياسي الحالي، حسب تدوينة باتيلي على حسابه بموقع «تويتر».

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وشدد باتيلي على أهمية توحيد الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لتحقيق التسوية الضرورية والمطلوبة لإجراء الانتخابات العام 2023، ووضع ليبيا على طريق الاستقرار والسلام المستدامين.