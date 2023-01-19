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الرئيس الجزائري متفائل بإجراء الانتخابات الليبية أواخر 2023

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الخميس 19 يناير 2023, 08:55 مساء
الرئيس الجزائري متفائل بإجراء الانتخابات الليبية أواخر 2023
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون خلال مشاركته في ندوة البعثات الدبلوماسية بالجزائر، 8 نوفمبر 2021. (الرئاسة الجزائرية)
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أعرب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عن تفاؤله بإجراء الانتخابات العامة في ليبيا بحلول آخر العام الجاري، مبينًا أن القضية الليبية من ضمن ثلاثة ملفات «تناضل» بلاده لإيجاد تسوية لها.

وقال تبون، خلال اجتماع الحكومة مع ولاة الجمهورية اليوم الخميس، إن هناك جهودًا لتسوية الأزمة، معبرًا عن أمله في أن يكون العام 2023 عام الحل بعد الجهود السياسية الأخيرة في البلاد. وتابع الرئيس الجزائري أن ليبيا من ضمن ثلاث قضايا رئيسية تسعى الجزائر لإيجاد تسوية لها بجانب القضيتين الفلسطينية والصحراوية.

- تبون: تدهور الوضع في ليبيا ساعد على نقل أسلحة ثقيلة نحو منطقة الساحل

وسبق للرئيس الجزائري أن أكد في تصريحات تلفزيونية صعوبة حل الأزمة الليبية بسبب التدخلات الأجنبية، ورأى أن سبب تجاهل الليبيين المبادرة الجزائرية لحل الأزمة رغم ترحيب الأمم المتحدة أنه «بدون روح وطنية عالية جدًا يصعب حل النزاع الليبي»، مشيرًا إلى ما عانته بلاده من أزمات في حقبة التسعينيات وخروج الحركات الشعبية لتوحيد المواقف السياسية وحل أزمة الإرهاب، داعيًا الليبيين إلى الاقتداء بتجربة الجزائر لحل نزاعهم.

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