خلال استقبال باتيلي.. الجزائر تعرض خبرتها على الليبيين في مجالين

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

عرض وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، على رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي خبرة بلاده لتجسيد المصالحة الوطنية وتنظيم الاستحقاق الانتخابية.

ويجري باتيلي زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لتوفير الشروط الضرورية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة، وفق بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

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واعتبر لعمامرة وباتيلي الاستحقاق الانتخابي «السبيل الوحيد لتكريس إرادة الشعب الليبي في اختيار حكامه وتوحيد مؤسساته الوطنية»، مجددًا «دعم الجزائر لمساعي الأمم المتحدة في هذا الاتجاه»، والتأكيد على استعدادها لوضع خبرتها تحت تصرف الليبيين، خاصة فيما يتعلق بتجسيد المصالحة الوطنية وتنظيم الانتخابات.

من جانبه، أثنى باتيلي على «الدور الإيجابي» للجزائر في دعم الحلول السياسية، لافتا إلى أنه يولي اهتماما للتنسيق مع دول الجوار بغية تسريع مسار التسوية السلمية للأزمة.

وهذا هو اللقاء الثاني من نوعه خلال أقل من 48 ساعة بين لعمامرة وباتيلي بعد أن تشاورا حول سبل تسوية الأزمة من العاصمة طرابلس خلال المشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بدعوة من وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش باعتبارها الرئيسة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.