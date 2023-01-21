مركز الرقابة على الأغذية يغلق مصنعي مياه في البطنان (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إغلاق مصنعي تعبئة مياه شرب في البطنان.

وأشار بيان المركز إلى إغلاق «مصنعي البركة، والفخامة لتعبئة المياه لعدم مطابقتهما المواصفات». ونوه المركز إلى أن «مصنعي اليقين والأمازون لتعبئة المياه وجدا مقفلين».

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يشار إلى أن حملة مفتشي المركز جاءت بناء على تعليمات النائب العام بجولة تفتيشية برفقة كل من نيابة النظام العام طبرق وجهاز الحرس البلدي البطنان والشرطة العسكرية طبرق.

من حملة التفتيش على مصانع تعبئة مياه الشرب في البطنان. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

من حملة التفتيش على مصانع تعبئة مياه الشرب في البطنان. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

من حملة التفتيش على مصانع تعبئة مياه الشرب في البطنان. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

من حملة التفتيش على مصانع تعبئة مياه الشرب في البطنان. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

من حملة التفتيش على مصانع تعبئة مياه الشرب في البطنان. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)