  • Alwasat News
Atwasat

مركز الرقابة على الأغذية يغلق مصنعي مياه في البطنان (صور)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 يناير 2023, 10:16 صباحا
مركز الرقابة على الأغذية يغلق مصنعي مياه في البطنان (صور)
من حملة التفتيش على مصانع تعبئة مياه الشرب في البطنان. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
alwasat radio

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إغلاق مصنعي تعبئة مياه شرب في البطنان. 

وأشار بيان المركز إلى إغلاق «مصنعي البركة، والفخامة لتعبئة المياه لعدم مطابقتهما المواصفات». ونوه المركز إلى أن «مصنعي اليقين والأمازون لتعبئة المياه وجدا مقفلين».

- إتلاف 30 ألف برميل معجون طماطم في الخمس (صور) 
- مركز الرقابة على الأغذية يسجل ملاحظات فنية على عمل معاصر الزيتون بالعجيلات
- إغلاق مصنع مياه في زليتن لغياب الاشتراطات الصحية

يشار إلى أن حملة مفتشي المركز جاءت بناء على تعليمات النائب العام بجولة تفتيشية برفقة كل من نيابة النظام العام طبرق وجهاز الحرس البلدي البطنان والشرطة العسكرية طبرق.

من حملة التفتيش على مصانع تعبئة مياه الشرب في البطنان. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
من حملة التفتيش على مصانع تعبئة مياه الشرب في البطنان. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
من حملة التفتيش على مصانع تعبئة مياه الشرب في البطنان. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
من حملة التفتيش على مصانع تعبئة مياه الشرب في البطنان. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
من حملة التفتيش على مصانع تعبئة مياه الشرب في البطنان. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
من حملة التفتيش على مصانع تعبئة مياه الشرب في البطنان. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
من حملة التفتيش على مصانع تعبئة مياه الشرب في البطنان. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
من حملة التفتيش على مصانع تعبئة مياه الشرب في البطنان. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
من حملة التفتيش على مصانع تعبئة مياه الشرب في البطنان. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
من حملة التفتيش على مصانع تعبئة مياه الشرب في البطنان. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محكمة العدل تتلقي طلب الأمم المتحدة لإبداء الرأي حول الاحتلال الإسرائيلي

محكمة العدل تتلقي طلب الأمم المتحدة لإبداء الرأي حول الاحتلال الإسرائيلي
برشلونة المتصدر يبحث عن الابتعاد بالصدارة والريال في مواجهة صعبة أمام بيلباو في الدوري الإسباني

برشلونة المتصدر يبحث عن الابتعاد بالصدارة والريال في مواجهة صعبة أمام بيلباو في ...
الدوري الإيطالي: نابولي لتعويض صدمة الكأس ويوفنتوس للاستفاقة

الدوري الإيطالي: نابولي لتعويض صدمة الكأس ويوفنتوس للاستفاقة
قرعة كأس ملك إسبانيا.. ديربي مدريد يتصدر المشهد

قرعة كأس ملك إسبانيا.. ديربي مدريد يتصدر المشهد
مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة

مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة
«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟

«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟
«نسخة إلى الرأي العام»: النفط.. ارتفاع السعر وزيادة العائد هل يستفيد الليبيون؟

«نسخة إلى الرأي العام»: النفط.. ارتفاع السعر وزيادة العائد هل يستفيد الليبيون؟
كاريكاتير حليم - الحكومة في خدمة المواطن!

كاريكاتير حليم - الحكومة في خدمة المواطن!
السعودية: لا تطبيع مع «إسرائيل» إلا بعد قيام دولة فلسطينية

السعودية: لا تطبيع مع «إسرائيل» إلا بعد قيام دولة فلسطينية
مارتينز يترقب مصيره مع «فرسان المتوسط»: أنا حزين

مارتينز يترقب مصيره مع «فرسان المتوسط»: أنا حزين
في العدد 374: ليبيا بين لعبتي السياسة والمخابرات..و«5+5» رسالة أمل

في العدد 374: ليبيا بين لعبتي السياسة والمخابرات..و«5+5» رسالة أمل
شاهد.. رونالدو يسجل هدفين في أول ظهور مع النصر السعودي

شاهد.. رونالدو يسجل هدفين في أول ظهور مع النصر السعودي
بوتين يطلع على سيارة «NEVA» الكهربائية الجديدة (فيديو)

بوتين يطلع على سيارة «NEVA» الكهربائية الجديدة (فيديو)
رئيسة وزراء نيوزيلندا تستقيل من منصبها الشهر المقبل

رئيسة وزراء نيوزيلندا تستقيل من منصبها الشهر المقبل
السفارة الأميركية تكشف عن ملفات النقاش بين حفتر والقائم بالأعمال ونائب قائد القوات الجوية الأميركية بأفريقيا

السفارة الأميركية تكشف عن ملفات النقاش بين حفتر والقائم بالأعمال ونائب قائد ...
نابولي يودع منافسات كأس إيطاليا من الـ16

نابولي يودع منافسات كأس إيطاليا من الـ16
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح بطولة الخليج.. ولمن الكأس يوم الخميس؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح بطولة الخليج.. ولمن الكأس يوم الخميس؟
أسعار الذهب العالمية ترتفع 8 دولارت

أسعار الذهب العالمية ترتفع 8 دولارت
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شركة الكهرباء: تواصل أعمال صيانة الوحدة الأولى بمحطة الخمس
شركة الكهرباء: تواصل أعمال صيانة الوحدة الأولى بمحطة الخمس
نيابة زوارة تأمر بحبس ولية أمر طالبة اعتدت على معلمتين
نيابة زوارة تأمر بحبس ولية أمر طالبة اعتدت على معلمتين
ترحيل جدول الامتحانات في طرابلس يوم الأحد إلى موعد آخر
ترحيل جدول الامتحانات في طرابلس يوم الأحد إلى موعد آخر
الأرصاد: أجواء باردة على أغلب مناطق ليبيا
الأرصاد: أجواء باردة على أغلب مناطق ليبيا
الأرصاد: درجة الحرارة تحت الصفر في تراغن
الأرصاد: درجة الحرارة تحت الصفر في تراغن
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة...
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر الإثنين
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر ......
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين...
الحبري يكشف سبب إقالته من المصرف المركزي
الحبري يكشف سبب إقالته من المصرف المركزي...
المزيد
نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل الليبي اليوم السبت (21 يناير 2023)
نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل الليبي اليوم السبت (21......
مركز الرقابة على الأغذية يغلق مصنعي مياه في البطنان (صور)
مركز الرقابة على الأغذية يغلق مصنعي مياه في البطنان (صور)...
الأزمة الليبية تتصدر أجندة مباحثات تاياني في القاهرة
الأزمة الليبية تتصدر أجندة مباحثات تاياني في القاهرة...
الأرصاد: درجة الحرارة تحت الصفر في تراغن
الأرصاد: درجة الحرارة تحت الصفر في تراغن...
الأرصاد: أجواء باردة على أغلب مناطق ليبيا
الأرصاد: أجواء باردة على أغلب مناطق ليبيا...
المزيد