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إغلاق مصنع مياه في زليتن لغياب الاشتراطات الصحية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 31 ديسمبر 2022, 05:35 مساء
إغلاق مصنع مياه في زليتن لغياب الاشتراطات الصحية
زجاجة مياه في موقع غير نظيف بمصنع لتعبئة المياه في زليتن. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
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أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية اليوم السبت، إغلاق مصنع لتعئبة المياه في زليتن بالشمع الأحمر، عقب جولة تفتيشية بالمدينة، وذلك لغياب الاشترطات الصحية المطلوبة.

وأوضح المركز أن مفتشيه في فرع زليتن قاموا بالحملة رفقة أعضاء نقطة جهاز الحرس البلدي بالفرع، وشملت مصنعًا تعبئة المياه ومحال للمواد الغذائية وقصاب للحوم الحمراء.

غياب التعقيم ونظام مكافحة الآفات بمصنع المياه
ومن خلال الجولة تبين أن النظافة والإضاءة والتهوية بشكل عام غير جيدة بمصنع المياه، مع عدم وجود نظام تعقيم ومكافحة للآفات بمصنع المياه.

وفي قصاب اللحوم، اتضح أن بعض العاملين بالقصاب لا توجد لديهم شهادات صحية، فيما جرى ضبط ومصادرة مواد غذائية بها ألوان محظورة، وأخرى منتهية الصلاحية.

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وجرى توجيه إخطارات إدارية بالمخالفات الفنية لأصحاب الأنشطة، واتخاد الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة من قبل أعضاء الحرس البلدي.

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