إتلاف 30 ألف برميل معجون طماطم في الخمس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إتلاف 30 ألف برميل بها كميات من معجون الطعام في مدينة الخمس.

وأوضح المركز أن الكمية تقدر بـ260 كيلوجراما، مشيرًا إلى أن مفتشي المركز رفضوا تلك الشحنة في وقت سابق.

إتلاف الشحنة بإشراف نيابة مكافحة جرائم الفساد

وجرت عملية الإتلاف تحت إشرف رئيس نيابة مكافحة جرائم الفساد بالخمس؛ فيما جرى تشكيل لجنة لمتابعة عملية الإتلاف.

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وفي ديسمبر الماضي، أعدم المركز شحنة بسكويت غير مطابقة للمواصفات القياسية الليبية، قدرت بـ 800 صندوق وكانت قادمة من الجزائر.

وقال المركز إن احتواء الشحنة على اللون المحظور «E102» تسبب في إتلافها، بينما يتواصل شهريًا أعمال رفض المركز لشحنات غير مطابقة للمواصفات قبل دخولها إلى السوق الليبي.

جانب من عملية إعدام شحنات معجوم الطماطم في الخمس، 9 يناير 2023 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

جانب من عملية إعدام شحنات معجوم الطماطم في الخمس، 9 يناير 2023 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

جانب من عملية إعدام شحنات معجوم الطماطم في الخمس، 9 يناير 2023 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)