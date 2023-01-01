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مركز الرقابة على الأغذية يسجل ملاحظات فنية على عمل معاصر الزيتون بالعجيلات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 يناير 2023, 10:27 مساء
مركز الرقابة على الأغذية يسجل ملاحظات فنية على عمل معاصر الزيتون بالعجيلات
من داخل معصرة للزيتون في مدينة العجيلات، الأول من يناير 2023 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
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أسفرت جولة تفتيشية على معاصر الزيتون في مدينة العجيلات، اليوم الأحد، عن عدد من الملاحظات التي نوه بها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وقام بالجولة مفتشو المركز للتأكد من التزام أصحاب المعاصر بتطبيق الاشتراطات الصحية والقياسية الخاصة بإنتاج الزيتون.

تجنب استعال المعدات القابلة للصدأ
وأوضى المركز بعدم رفع درجة حرارة عجينة الزيتون أثناء العصر عن الدرجة المثلى 30 درجة مئوية، مع ترك العجينة لمدة من 40 إلى 60 دقيقة. 

كما أشار المركز إلى ضرورة تجنب استعمال معدات وآلات من معادن قابلة للصدأ والتأكسد كالحديد، لأنه يضعف من جودة الزيت أثناء التخزين.

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نصيحة لتجنب الحشرات داخل معصرة الزيتون 
فضلا عن أهمية عدم وضع الفاتورة داخل المعصرة لما يصدر عنها من روائح قد تنتقل إلى الزيت وتقلل من جودته، وتجمع الباعوض والحشرات داخل المعصرة.

ونصح المركز كذلك بتجنب استعمال أكياس البلاستيك لتعبئة ثمار الزيتون، واستعمال صناديق بلاستيكية تسمح بالتهويه لحماية الثمار من التعفن والتخمر.

ومن الإيجابيات التي جرى التأكد منها خلال الجولة التفتيشية، فصل الثمار السليمة عن المصابة، وفصل الثمار على الأوراق، لافتًا إلى ضرورة غسل حب الزيتون حتى لو بدا الثمار نظيفاً .

من داخل معصرة للزيتون في مدينة العجيلات، الأول من يناير 2023 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
من داخل معصرة للزيتون في مدينة العجيلات، الأول من يناير 2023 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
من داخل معصرة للزيتون في مدينة العجيلات، الأول من يناير 2023 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
من داخل معصرة للزيتون في مدينة العجيلات، الأول من يناير 2023 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
من داخل معصرة للزيتون في مدينة العجيلات، الأول من يناير 2023 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
من داخل معصرة للزيتون في مدينة العجيلات، الأول من يناير 2023 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
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