أهالي تاورغاء يقدمون 10 مطالب للمجلس المحلي والحكومة بشأن الخدمات

القاهرة - بوابة الوسط

قدم مخاتير المحال وعدد من أهالي تاورغاء 10 مطالب إلى المجلس المحلي والحكومة من أجل تحسين الخدمات الأساسية لتشجيع عودة بقية النازحين ودعم الاستقرار بالمدينة، وذلك خلال وقفة احتجاجية نظموها صباح اليوم الخميس أمام مقر المجلس المحلي.

وبحسب ما نشره المجلس المحلي تاورغاء عبر صفحته على «فيسبوك» فإن المشاركين في الوقفة قدموا أربعة مطالب للحكومة بشأن التعويضات والخدمات الصحية والمرافق والكهرباء. في حين قدموا خمسة مطالب للمجلس المحلي بشأن الوقود والقمامة والخدمات والتمثيل الإداري والتوظيف.

مطالب أهالي تاورغاء من الحكومة

وطالب أهالي تاورغاء الحكومة بسرعة صرف التعويضات عن المنازل المدمرة أثناء حرب التحرير والتعويض عن المنقولات، ومخاطبة وزارة الصحة بشأن تذليل الصعاب أمام إتمام مرحلة صيانة مستشفي تاورغاء العام، ومخاطبة الشركة العامة للكهرباء لدعم دائرة توزيع كهرباء تاورغاء بالإمكانيات والمعدات الضرورية لتوصيل التيار الكهربائي لكافة المنازل بالمدينة، وسرعة صيانة كافة المرافق التعليمية بتاورغاء.

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مطالب أهالي تاورغاء من المجلس المحلي

كما طالب الأهالي المجلس المحلي تاورغاء بمخاطبة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز بشأن فتح مستودعات غاز الطهي بالمدينة، والعمل على إيقاف مكب القمامة بالمدينة للحفاظ على سلامة وصحة الجميع، ومباشرة كافة القطاعات الخدمية أعمالها من داخل المدينة، وأن يكون الثمتيل الإداري والاجتماعي من داخل المدينة، وإعطاء الأولوية للشباب المقيمين بتاورغاء لتولي المكاتب والإدارات وفرص العمل، ومخاطبة الحكومة بشأن اعتماد التزكيات المحالة من السلطة المحلية بتاورغاء، بالإضافة إلى مطالبة إدارة مستشفي تاورغاء بسرعة فتح قسم لغسيل الكلي ومرض السكر.

وقال المجلس المحلي تاورغاء إن رئيسه عبدالرحمن الشكشاك أعرب عن شكره وتقديره لكل من شارك في الوقفة الاحتجاجية السلمية، مؤكدا أن إدارة المجلس تعمل على حلحلة كافة العراقيل التي تساهم في دعم الاستقرار بتاورغاء.

الوقفة الاحتجاجية لعدد من مخاتير المحلات وأهالي تاورغاء أمام مقر المجلس المحلي، الخميس 19 يناير 2023. (المجلس المحلي تاورغاء)

الوقفة الاحتجاجية لعدد من مخاتير المحلات وأهالي تاورغاء أمام مقر المجلس المحلي، الخميس 19 يناير 2023. (المجلس المحلي تاورغاء)