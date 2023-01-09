«الإسكان»: اجتماع لتعويض أصحاب المباني المتضررة في 5 مناطق

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ملف تعويضات المباني المتضررة في كل من: سرت وبن جواد وخليج السدرة وهراوة وتاورغاء.

جاء ذلك في اجتماع لوكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة عبد المولي عضومة المهدي، الأحد، مع اللجنة المركزية للتعويضات، وحضور عضوي مجس النواب جاب الله الشيباني وصالح افحيمة، ورئيس لجنة التعويضات ناصر ارفيدة، ومدير مكتب جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق سرت، ورئيس اللجنة الفرعية للتعويضات بجهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق.

«الإسكان» تدعو لاستكمال ملفات تعويضات باقي المدن

وشدد المهدي على ضرورة إسراع اللجنة المركزية للتعويضات باستكمال ملفات باقي المدن حتى يجري إدارجها ضمن طلبات التفويض المالي الخاصة بأضرار الحرب.

- استئناف صرف التعويضات عن العقارات الواقعة بمسار الطريق الدائري الثالث

- باشاغا يطلع على أسباب عرقلة أعمال صيانة المباني المتضررة من الحرب في بنغازي

- «المحاسبة» يوافق على استكمال تحويل تعويضات 1271 من أصحاب المباني المتضررة في سرت

كما دعا إلى العمل على حلحلة بعض المختنقات الضرورية بهذه المناطق وبشكل مستعجل، فضلا عن أهمية معالجة ملف البنية التحتية بمنطقة بن جواد ومتابعة التعاقدات بمنطقة تاورغاء مع الأجهزة والجهات المختصة .