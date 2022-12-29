جورجيت غانيون: عائلات بأكملها تعيش في مدرستين مدمرتين جزئيًا بتاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط

قالت نائبة الممثل الخاص، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، إنها شاهدت معاناة عائلات بأكملها تعيش في مدرستين مدمرتين جزئيًا في تاورغاء، ولا قدرة لها على الحصول على السكن والخدمات الأساسية، داعية الحكومة إلى تقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر ضعفًا في المدينة.

وأوضحت غانيون، حسب منشور عبر صفحة البعثة الأممية على «فيسبوك»، أنها قامت بـ«زيارة مهمة أمس الأربعاء إلى كل من مصراتة وتاورغاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واليونيسف، بالإضافة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».

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وفد من وكالات الأمم المتحدة في مصراتة

وفي مصراتة، أشارت غانيون إلى أن الوفد ناقش مع أعضاء المجلس البلدي إطار الأمم المتحدة الجديد للتعاون في مجال التنمية المستدامة، والدور الرئيسي الذي تضطلع به البلديات في العمل، بمعية الأمم المتحدة، لتعزيز التنمية للجميع في ليبيا.

وفي تاورغاء، لفتت إلى لقاء جمعهم بأعضاء المجلس المحلي، حيث جرى مناقشة التحديات المستمرة التي يواجهها المجتمع المحلي للوصول إلى التعليم، والصحة، والمياه الصالحة للشرب، والسكن، والوظائف، بالإضافة إلى ضرورة أن تكثف الحكومة دعمها لإيجاد حلول دائمة للنازحين داخليًا وللأشخاص الذين عادوا إلى تاورغاء.

غانيون: الأمم المتحدة ملتزمة بدعم تاورغاء

وتابعت غانيون: «التقينا بأمهات، وأطفال، ومطلقات، وكبار في السن، وشباب عاطلين عن العمل»، قائلة إن الوفد زار مشاريع الأمم المتحدة، بما في ذلك مشروع إعادة تأهيل محطة تنقية المياه ومركز الرعاية الصحية الأولية للأم والطفل في منطقة علام، مشددة على التزام الأمم المتحدة بالعمل مع المجلس المحلي والحكومة لدعم العودة المستدامة والتنمية للجميع في تاورغاء.

جانب من زيارة وفد من وكالات الأمم المتحدة زار إلى مدينة تاورغاء، الأربعاء 28 ديسمبر 2022 (البعثة الأممية)

جانب من زيارة وفد من وكالات الأمم المتحدة زار إلى مدينة تاورغاء، الأربعاء 28 ديسمبر 2022 (البعثة الأممية)

جانب من زيارة وفد من وكالات الأمم المتحدة زار إلى مدينة مصراتة، الأربعاء 28 ديسمبر 2022 (البعثة الأممية)

جانب من زيارة وفد من وكالات الأمم المتحدة زار إلى مدينة مصراتة، الأربعاء 28 ديسمبر 2022 (البعثة الأممية)