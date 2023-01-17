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أبوزريبة يؤكد التعاون مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على الاستقرار في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 10:04 مساء
أبوزريبة يؤكد التعاون مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على الاستقرار في طبرق
اجتماع أبوزريبة مع قيادات أمنية من طبرق، الثلاثاء 17 يناير 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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أكد وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، عصام أبوزريبة، ضرورة التعاون مع كافة الأجهزة الأمنية لتحقيق أهداف الوزارة في الحفاظ على الاستقرار وبسط الأمن في كافة ربوع مدينة طبرق، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

جاء تأكيد أبوزريبة خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مع مدير أمن منفذ ميناء طبرق البحري اللواء بالحسن هارون ورئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمدينة اللواء إبراهيم الأربد ورئيس فرع جهاز الدعم المركزي طبرق العقيد خالد الربيعي.

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وقال المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحته على «فيسبوك» إن أبوزريبة ناقش مع القيادات الأمنية في طبرق، الأوضاع الأمنية وعمل الأجهزة الأمنية بالمدينة، والمشاكل والصعوبات التي تواجه منتسبي مديرية الأمن والجهات التابعة لها والعمل على وضع حلول لها، للحفاظ على أمن واستقرار المدينة وسكانها.

وأضاف المكتب الإعلامي أن أبوزريبة استمع أيضًا من القيادات الأمنية في طبرق إلى شروح وافية جول آلية عملهم والخطط الموضوعة للعمل بها خلال العام الجاري 2023.

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