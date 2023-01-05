أبوزريبة يبحث برامج التدريب واحتياجات إدارة طيران الشرطة

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة، اليوم الخميس، مع مدير الإدارة العامة لطيران الشرطة المكلف المقدم فني إسماعيل عبدالنبي، لبحث برامج التدريب واحتياجات الإدارة.

وناقش أبوزريبة خلال الاجتماع سير العمل بإدارة طيران الشرطة والمشاكل التي تواجه طائرات الشرطة من صيانة وتوفير احتياجاتها والعمل على حلحلة هذه المشاكل والانتهاء من حظيرة طيران الشرطة لتكون على جاهزية تامة، وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

- أبوزريبة يفتتح مركز شرطة ودان التابع لمديرية أمن الجفرة

- باشاغا يبحث مع أبوزريبة إنشاء كلية لضباط الشرطة

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفتحه على «فيسبوك» أن الاجتماع تطريق أيضا إلى مناقشة البرامج التدريبية لأعضاء الإدارة وخلق كوادر مهنية في مجال طيران الشرطة. كما استمع أبوزريبة إلى شروح من مدير الإدارة حول المهام المسندة لها وآخر الأعمال المنجزة واقتراح الحلول التي من شأنها تذليل العقبات لإنجاح مهام إدارة طيران الشرطة.

مدير الإدارة العامة لطيران الشرطة المكلف المقدم فني إسماعيل عبدالنبي، خلال اجتماع مع أبوزريبة، الخميس 5 يناير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)

أبوزريبة خلال اجتماعه مع مدير الإدارة العامة لطيران الشرطة المكلف المقدم فني إسماعيل عبدالنبي، الخميس 5 يناير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)