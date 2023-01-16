القبض على متهم بسرقة كابلات من مزرعة بالكفرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن الكفرة القبض على شخص سرق كابلات حديدية ومواسير وقطع حديد من إحدى المزارع.

وقال مكتب الإعلام الأمني بالمديرية إنه تلقى شكوى بشأن هذه الواقعة من أحد المواطنين يوم الإثنين الماضي، مشيرا إلى فتح قسم البحث الجنائي محضر استدلال حول الواقعة.

قطع حديد وكابلات

ووردت معلومات إلى وحدة التحريات يوم الثلاثاء الماضي عن شخص مشتبه به يبيع قطع حديد وكابلات في إحدى أماكن بيع الخردة. وانتقل رئيس وحدة التحريات بالقسم رفقة الأعضاء إلى المكان، وجرى ضبط المشتبه به والانتقال به إلى القسم.

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واعترف المتهم بواقعة بالسرقة وبيع المسروقات في أماكن بيع الخردة، حيث استرجعها قسم البحث الجنائي، وأحال القضية إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.