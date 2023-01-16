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ضبط ثلاثة شباب أطلقوا النار داخل كلية الآداب بصبراتة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 يناير 2023, 01:55 صباحا
ضبط ثلاثة شباب أطلقوا النار داخل كلية الآداب بصبراتة
المتهمين الثلاثة بإطلاق النار داخل كلية الآداب في صبراتة (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بإطلاق النار داخل الحرم الجامعي في كلية الآداب بصبراتة.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن صبراتة وبالتعاون مع مكتب الأمن الداخلي صبراتة ضبطوا الأشخاص الثلاثة بعد واقعة إطلاق النار صباح الأحد بكلية الآداب بجامعة صبراتة.

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وأضاف البيان أن عناصر الأمن ضبطوا المتهمين الثلاثة وبحوزتهم بندقية نوع كلاشن كوف، حيث جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

السلاح المستخدم في إطلاق النار داخل كلية الآداب في صبراتة (وزارة الداخلية)
السلاح المستخدم في إطلاق النار داخل كلية الآداب في صبراتة (وزارة الداخلية)
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