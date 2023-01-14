ضبط المتورط في جريمة قتل بجنزور

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب النائب العام ضبط الجاني في جريمة قتل المواطن أيمن علي المعرش بجنزور.

وتمكن قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بالمكتب من التوصل إلى هوية المطلوب بعد تحليل البيانات المقدمة من أعضاء هيئة الشرطة في قسم البحث الجنائي - جنزور، حسب بيان المكتب على صفحته في موقع فيسبوك، أمس الجمعة.

تطورات قضية ابديري

كما أمرت النيابة العامة بحبس الجاني في واقعة قتل موظف هيئة الرقابة الإدارية كمال ابديري، وذلك بعد اعترافه بارتكاب الجريمة.

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وأول من أمس، ضبط أعضاء التحري والتحقيقات بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية المتهم، وبحوزته سلاح الجريمة «مسدس»، حيث أقر في اعترافاته عن وجود خلافات بينه وبين القتيل ووالده.