ضبط قاتل موظف الرقابة الإدارية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أعضاء التحري والتحقيقات بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية الجاني في جريمة قتل موظف هيئة الرقابة الإدارية كمال بديري، التي وقعت بالعاصمة طرابلس.

وأوقف أعضاء التحري المتهم في منطقة بئر غنم وبحوزته سلاح الجريمة «مسدس»، حسب بيان نقلته صفحة وزارة الداخلية بموقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وفي مقطع فيديو، أقر الجاني بارتكابه الجريمة، مشيرا إلى وجود خلاف بينه ووالد المتوفى، وطلب لقاء الأخير لحل الإشكال، إلا أن الحديث بينهما احتدم، قبل أن يخرج سلاحه ويطلق خمس رصاصات على المجني عليه، ليتوفى في الحال.

نعي هيئة الرقابة الإدارية

ونعت هيئة الرقابة الإدارية بديري، الذي كان يعمل موظفا في الإدارة العامة للرقابة على قطاع الخارجية، معتبرة أن مقتله يدق «ناقوس خطر» للفت أنظار الدولة ومؤسساتها الأمنية والضبطية لإيقاف الخارجين عن القانون ومعاقبتهم.

ودعت الهيئة، في بيان الإثنين الماضي، إلى فرض القانون والمجاهرة به؛ حفاظا على أمن البلاد واستقرارها، ونبذ «شريعة الغاب» المرفوضة من الجميع؛ إيمانا بالدّولة ومؤسّساتها وأجهزتها الأمنية والقضائيّة.