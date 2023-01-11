حكومة الوحدة تناقش إجراءات تفعيل منصة المشتريات الحكومية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بتفعيل منصة المشتريات الحكومية بجميع الجهات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، صباح اليوم الأربعاء، لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة مع رئيس الهيئة العامة للمعلومات ومديري الشؤون الإدارية والمالية بالوزارات، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد جمعة أهمية تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بضرورة الالتزام بالمنشور رقم 6 المتعلق بالإنفاق الحكومي، والتقيد بلائحة المشتريات الحكومية، ونشر جميع المناقصات عبر منصة المشتريات والعطاءات الحكومية، وإعطاء الفرصة لجميع الشركات من خلال المناقصات المعلنة.

المرحلة الأولى من عمل المنصة

وأفصح رئيس الهيئة العامة للمعلومات عن الخطوات الفنية الواجب اتباعها من جميع الجهات، وآلية نشر إعلانات المناقصات وكراسة المواصفات والكميات، ليتمكن المقاولون من المشاركة والمنافسة للحصول على أفضل الأسعار والمواصفات.

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وأكد أن المرحلة الأولى من عمل المنصة تقتصر على نشر الإعلانات وكراسة المواصفات والكميات، وتتولى لجان المشتريات والعطاءات استكمال الإجراءات من خلال استقبال العروض وممارستها وفق لائحتي العقود الإدارية والمشتريات الحكومية.