نجاح اختبارات محطة التحلية الأولى بـ«راس لانوف»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «راس لانوف» لتصنيع النفط والفاز نجاح اختبارات تشغيل محطة التحلية الأولى (20G12A1 ) بالشركة، وذلك بمعدل إنتاج 335 متر مكعب في الساعة من المياه المحلاة.

وأوضحت الشركة في بيان أمس الخميس أن هذا النجاح تحقق بفضل فريق بدء التشغيل بها، وتحت إشراف لجنة متابعة مشروع وحدتي التحلية بالمرافق، مشيرة إلى أن الطاقة الإنتاجية القصوى وصلت إلى 100%.

استعدادات لتشغيل المحطة الثانية ووحدة مياه الشرب في راس لانوف

وأضاف البيان أن نسبة إنجاز المشروع إلى 99.6% وجاري التجهيز لتجارب تشغيل المحطة الثانية ووحدة مياة الشرب.

- مؤسسة النفط تأذن ببدء تشغيل مصنع الإثيلين بمجمع رأس لانوف

- «رأس لانوف» يستقبل 15 ألف طن وقودا ثقيلا لإعادة تشغيل مصنع الإيثيلين

- شركة سرت تناقش مع «الإنشاءات النفطية» صعوبات تواجه مشاريع الصيانة

ونوهت الشركة بأن المشروع سيوفر كميات كبيرة من المياه المحلاة سواءً لوحدات المرافق بالمجمع الصناعي راس لانوف، و لتغطية احتياجات المدينة السكنية بعد تنفيذ مشروع خط نقل المياه من المجمع الصناعي إلى المدينة السكنية.