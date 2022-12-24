شركة سرت تناقش مع «الإنشاءات النفطية» صعوبات تواجه مشاريع الصيانة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز محمد فنتري مع رئيس مجلس إدارة شركة الإنشاءات النفطية، عبدالعزيز محمد عبدالقادر، مشروع استبدال خط المكثفات من حقل الحطيبة إلى الكيلومتر 81.5 ومشروع صيانة خزان النفط الخام رقم 1 ومشروع ربط خط إنتاج النفط الخام بحقل زلطن.

وحسب بيان صادر عن الشركة، استعرض الاجتماع الوضع الحالي لتلك المشاريع والصعوبات التي تواجهها، وجرى حث المقاول على الإسراع بتنفيذ تلك المشاريع لأهميتها في عمليات الإنتاج.

مشاريع مستقبلية بين شركتي سرت والإنشاءات النفطية

وعقد اجتماع تقابلي حضره عضو مجلس الإدارة للعمليات مصطفى هماد، وعضو مجلس الإدارة للتصنيع والصيانة السيد عبدالسلام الجابري، وعضو مجلس الإدارة للهندسة والمشروعات بدر فضل الله الصيد، واستعرض الاجتماع المشاريع المستقبلية التي يمكن التعاون لتنفيذها بين الشركتين.

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يشار إلى أن معدل إنتاج شركة سرت من النفط يبلغ 86 ألف برميل يوميًا، كما يبلغ معدل إنتاج الغاز الطبيعي غير المصاحب 435 مليون قدم مكعب يوميًا، والغاز المصاحب 123 مليون قدم مكعب يوميًا، بالإضافة إلى 29 ألف برميل من المكثفات يوميًا، وفق بيانات رسمية صادرة عن الشركة.

من اللقاء التقابلي بين شركتي سرت للنفط والغاز والإنشاءات النفطية، 23 ديسمبر 2022. (شركة سرت)

من اللقاء التقابلي بين شركتي سرت للنفط والغاز والإنشاءات النفطية، 23 ديسمبر 2022. (شركة سرت)

من اللقاء التقابلي بين شركتي سرت للنفط والغاز والإنشاءات النفطية، 23 ديسمبر 2022. (شركة سرت)

من اللقاء التقابلي بين شركتي سرت للنفط والغاز والإنشاءات النفطية، 23 ديسمبر 2022. (شركة سرت)