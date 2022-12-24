  • Alwasat News
Atwasat

شركة سرت تناقش مع «الإنشاءات النفطية» صعوبات تواجه مشاريع الصيانة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 ديسمبر 2022, 02:44 مساء
شركة سرت تناقش مع «الإنشاءات النفطية» صعوبات تواجه مشاريع الصيانة
من اللقاء التقابلي بين شركتي سرت للنفط والغاز والإنشاءات النفطية، 23 ديسمبر 2022. (شركة سرت)
alwasat radio

بحث رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز محمد فنتري مع رئيس مجلس إدارة شركة الإنشاءات النفطية، عبدالعزيز محمد عبدالقادر، مشروع استبدال خط المكثفات من حقل الحطيبة إلى الكيلومتر 81.5 ومشروع صيانة خزان النفط الخام رقم 1 ومشروع ربط خط إنتاج النفط الخام بحقل زلطن. 

وحسب بيان صادر عن الشركة، استعرض الاجتماع الوضع الحالي لتلك المشاريع والصعوبات التي تواجهها، وجرى حث المقاول على الإسراع بتنفيذ تلك المشاريع لأهميتها في عمليات الإنتاج.

مشاريع مستقبلية بين شركتي سرت والإنشاءات النفطية
وعقد اجتماع تقابلي حضره عضو مجلس الإدارة للعمليات مصطفى هماد، وعضو مجلس الإدارة للتصنيع والصيانة السيد عبدالسلام الجابري، وعضو مجلس الإدارة للهندسة والمشروعات بدر فضل الله الصيد، واستعرض الاجتماع المشاريع المستقبلية التي يمكن التعاون لتنفيذها بين الشركتين.

- شركة سرت للنفط تؤكد وقف تسرب الخام بالخط الرئيسي المتجه إلى مرسى البريقة 
- «سرت لإنتاج النفط والغاز» توضح أسباب تعطل صرف مرتبات عامليها
- شركة سرت: إزالة 369 مخالفة على خط الغاز الرئيسي «الوشكة - الخمس»

يشار إلى أن معدل إنتاج شركة سرت من النفط يبلغ 86 ألف برميل يوميًا، كما يبلغ معدل إنتاج الغاز الطبيعي غير المصاحب 435 مليون قدم مكعب يوميًا، والغاز المصاحب 123 مليون قدم مكعب يوميًا، بالإضافة إلى 29 ألف برميل من المكثفات يوميًا، وفق بيانات رسمية صادرة عن الشركة.

من اللقاء التقابلي بين شركتي سرت للنفط والغاز والإنشاءات النفطية، 23 ديسمبر 2022. (شركة سرت)
من اللقاء التقابلي بين شركتي سرت للنفط والغاز والإنشاءات النفطية، 23 ديسمبر 2022. (شركة سرت)
من اللقاء التقابلي بين شركتي سرت للنفط والغاز والإنشاءات النفطية، 23 ديسمبر 2022. (شركة سرت)
من اللقاء التقابلي بين شركتي سرت للنفط والغاز والإنشاءات النفطية، 23 ديسمبر 2022. (شركة سرت)
من اللقاء التقابلي بين شركتي سرت للنفط والغاز والإنشاءات النفطية، 23 ديسمبر 2022. (شركة سرت)
من اللقاء التقابلي بين شركتي سرت للنفط والغاز والإنشاءات النفطية، 23 ديسمبر 2022. (شركة سرت)
من اللقاء التقابلي بين شركتي سرت للنفط والغاز والإنشاءات النفطية، 23 ديسمبر 2022. (شركة سرت)
من اللقاء التقابلي بين شركتي سرت للنفط والغاز والإنشاءات النفطية، 23 ديسمبر 2022. (شركة سرت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أبوسليم والسويحلي في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أبوسليم والسويحلي في «دورينا»
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة المدينة والأولمبي في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة المدينة والأولمبي في «دورينا»
الدبيبة ينفي أي خلاف شخصي مع باشاغا: كل مديريات الأمن تحت إدارة حكومتنا

الدبيبة ينفي أي خلاف شخصي مع باشاغا: كل مديريات الأمن تحت إدارة حكومتنا
العدد 370: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد.. وإلغاء «التربية الوطنية»

العدد 370: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد.. وإلغاء «التربية الوطنية»
بوتين: روسيا ستجد مضادا لصواريخ أميركية ستسلمها واشنطن إلى كييف

بوتين: روسيا ستجد مضادا لصواريخ أميركية ستسلمها واشنطن إلى كييف
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»
«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)

«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)
«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا

«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا
«أكلات ماجدة» (17): نوغا تبريز (التروني الإيراني)

«أكلات ماجدة» (17): نوغا تبريز (التروني الإيراني)
«هذا المساء»: عام بعد الانتخابات المغدورة!

«هذا المساء»: عام بعد الانتخابات المغدورة!
مؤسسة النفط تصدر بيانا توضيحيا بشأن نسبة «إيني» في غاز المنطقتين البحريتين «أ وهـ»

مؤسسة النفط تصدر بيانا توضيحيا بشأن نسبة «إيني» في غاز المنطقتين البحريتين «أ ...
اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب

اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب
استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
مجلس الأمن يعلن دعم حوار ليبي يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة

مجلس الأمن يعلن دعم حوار ليبي يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة
السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى تعويضية جديدة بشأن «لوكربي»

السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى ...
مدير مركز مكافحة الأمراض يعلق على تكرار تعطيل الدراسة بمراقبات التربية والتعليم

مدير مركز مكافحة الأمراض يعلق على تكرار تعطيل الدراسة بمراقبات التربية والتعليم
مع التدافع الأوروبي على مصادر الطاقة.. ليبيا تمتلك ثاني أطول شبكة أنابيب غاز في أفريقيا

مع التدافع الأوروبي على مصادر الطاقة.. ليبيا تمتلك ثاني أطول شبكة أنابيب غاز في ...
صدور حكم بإعدام 17 متهمًا بالانضمام لـ«داعش» وارتكاب جرائم في صبراتة

صدور حكم بإعدام 17 متهمًا بالانضمام لـ«داعش» وارتكاب جرائم في صبراتة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«النواب» يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال
«النواب» يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال
المنفي: نستلهم حكمة المؤسسين الأوائل لبناء وطن ديمقراطي
المنفي: نستلهم حكمة المؤسسين الأوائل لبناء وطن ديمقراطي
صعود الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
صعود الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
شركة سرت تناقش مع «الإنشاءات النفطية» صعوبات تواجه مشاريع الصيانة
شركة سرت تناقش مع «الإنشاءات النفطية» صعوبات تواجه مشاريع الصيانة
ملك المغرب يهنئ المنفي بعيد الاستقلال
ملك المغرب يهنئ المنفي بعيد الاستقلال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته ......
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا...
حبس موظف بمصرف الجمهورية وكالة البريد في طرابلس لاستيلائه على مليون و75 ألف دينار
حبس موظف بمصرف الجمهورية وكالة البريد في طرابلس لاستيلائه ......
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية...
المزيد
باشاغا يدعو مجلسي النواب والدولة للوصول إلى قاعدة دستورية وحكومة موحدة
باشاغا يدعو مجلسي النواب والدولة للوصول إلى قاعدة دستورية ......
حفتر: وحدة ليبيا خط أحمر ولا نسمح بالتعدي عليها
حفتر: وحدة ليبيا خط أحمر ولا نسمح بالتعدي عليها...
في احتفالية بطرابلس: منح جائزة حرية الصحافة لـ«شيرين أبوعاقلة»
في احتفالية بطرابلس: منح جائزة حرية الصحافة لـ«شيرين ......
ملك المغرب يهنئ المنفي بعيد الاستقلال
ملك المغرب يهنئ المنفي بعيد الاستقلال...
شركة سرت تناقش مع «الإنشاءات النفطية» صعوبات تواجه مشاريع الصيانة
شركة سرت تناقش مع «الإنشاءات النفطية» صعوبات تواجه مشاريع ......
المزيد