إعلان الخطة الخماسية لصندوق التأمين الصحي العام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن صندوق التأمين العام خطته الخمسية (2023م-2027) خلال احتفال بطرابلس الخميس بحضور رئيس مجلس إدارة الصندوق طلال عجاج ومدير عام مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي.

و أكد ش وزير الصحة المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح خلال الاحتفالية ضرورة تكثيف الجهود لانجاح هذه الخطة مؤكدا أيضا دعمه الكامل لتحقيقها للبدء فعليا في التأمين الصحي لتقديم أفضل الخدمات المواطنين، بحسب بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وشدد أبوجناح على الالتزام بالخطة وفق معايير تضمن استمرار عملها دون توقف مع التركيز على تعزيز برنامج توطين العلاج بالداخل.

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من جهة أخرى، بحث وزير الصحة المكلف وضع خطة شاملة لعودة الحياة للقطاع الصحي للعام المقبل 2023 لاعتمادها والإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع وكيل الشؤون الفنية والديوان بالوزارة سمير كوكو، والوكيل لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي، والوكيل لشؤون المستشفيات سعدالدين عبدالوكيل.

وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح خلال فعاليات إعلان الخطة الخماسية لصندوق التأمين الصحي العام، 29 ديسمبر 2022. (وزارة الصحة)