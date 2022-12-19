اعتماد النتيجة النهائية لطلاب الدبلوم بالمعاهد الصحية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، إن نائب رئيس الحكومة وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، اعتمد النتيجة النهائية لطلاب الدبلوم بالمعاهد الصحية المتوسطة للعام الدراسي 2021-2022، بنسبة نجاح بلغت 55.59%.

وحسب بيان صادر عن وزارة الصحة، بلغ عدد الطلاب المتقدمين لنيل شهادة الدبلوم المتوسط في تخصص التمريض هذا العام، 975 طالبا وطالبة، موزعين على 29 معهدا صحيا في مختلف مدن ومناطق ليبيا.

أكثر من 400 طالب وطالبة إلى الدور الثاني

تمكن 542 طالبا وطالبة من اجتياز الامتحانات النهائية بنجاح، فيما سيستعد أكثر من 400 طالب وطالبة دخول الدور الثاني لنيل شهادة الدبلوم.

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وذكرت مدير إدارة التمريض، فاطمة الوافي، أن وزارة الصحة ستشرع في تسليم نتائج الطلاب لمديري معاهد التمريض ابتداء من الأربعاء المقبل، بمقر قسم التعليم الصحي التابع للإدارة.

حضر اعتماد النتيجة وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات، سعد الدين عبدالوكيل، ومدير إدارة التمريض فاطمة الوافي.