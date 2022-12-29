أبوجناح يبحث وضع خطة القطاع الصحي للعام 2023

القاهرة - بوابة الوسط

بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، اليوم الخميس، وضع خطة شاملة لعودة الحياة للقطاع الصحي للعام المقبل 2023 لاعتمادها والإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع وكيل الشؤون الفنية والديوان بالوزارة سمير كوكو، والوكيل لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي، والوكيل لشؤون المستشفيات سعدالدين عبدالوكيل، بحسب بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وأفاد البيان بأن الاجتماع الذي عُقد بديوان الوزارة في طرابلس استعرض ما جرى إنجازه خلال عام 2022، حيث اتفق المجتمعون على «الاختصاصات بين الوكلاء لغرض الانطلاق في العمل بالمجال الصحي خلال الأيام المقبلة عبر خطة مدروسة واختصاصات واضحة للنهوض بالقطاع الصحي والخروج من الأزمة الحاصلة».

رمضان أبوجناح يعقد اجتماع مع وكلاء وزارة الصحة لبحث آلية وضع خطة مدروسة لعام 2023، الخميس 29 ديسمبر 2022 (وزارة الصحة)

رمضان أبوجناح يعقد اجتماع مع وكلاء وزارة الصحة لبحث آلية وضع خطة مدروسة لعام 2023، الخميس 29 ديسمبر 2022 (وزارة الصحة)

رمضان أبوجناح يعقد اجتماع مع وكلاء وزارة الصحة لبحث آلية وضع خطة مدروسة لعام 2023، الخميس 29 ديسمبر 2022 (وزارة الصحة)