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أبوجناح يبحث احتياجات جهاز الإمداد الطبي وتطوير منظومة توزيع الأدوية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 ديسمبر 2022, 10:57 مساء
أبوجناح يبحث احتياجات جهاز الإمداد الطبي وتطوير منظومة توزيع الأدوية
اجتماع أبوجناح مع مسؤولي جهاز الإمداد الطبي، الإثنين 5 ديسمبر 2022. (وزارة الصحة)
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بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، اليوم الإثنين، خلال اجتماعه مع المسؤولين بجهاز الإمداد الطبي، الاحتياجات المتنوعة من مختلف بنود الإمداد الطبي، ومتابعة عمل الجهاز وفروعه وتطوير منظومة توزيع الأدوية، بحسب الوزارة.

وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مسؤولي جهاز الإمداد الطبي استعرضوا مع أبوجناح بحضور مديري الإدارات بوزارة الصحة، آليات توزيع الدواء وتطويرها، وعمل منظومة ضبط توزيع بنود الإمداد الطبي، من أجل توفير قاعدة بيانات واضحة للمرضى، ليتسنى توفير الإمداد اللازم من الدواء ووصوله مباشرة إلى مستحقيه.

تطوير جهاز الإمداد الطبي
وأكد أبوجناح خلال الاجتماع، حرص وزارة الصحة على تطوير جهاز الإمداد الطبي، والقطاع الصحي بشكل عام، وتوفير عدد أكبر من المخازن لحفظ الأدوية بما يخدم المواطنين في ربوع البلاد كافة.

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وأضافت وزارة الصحة أن أبوجناح اطلع على تنفيذ البرنامج التدريبي الخاص بمنظومة الإمداد الطبي، الذي يحضره عدد من مدخلي البيانات بالمستشفيات التعليمية، لتدريبهم على تشغيل منظومة الإمداد التي تربط كل المخازن والفروع، للاعتماد عليها في صرف وترشيد وتوريد بنود الإمداد الطبي لجميع المستشفيات وفق الاحتياج الفعلي.

وأشارت الوزارة إلى أن أبوجناح أجرى خلال زيارته جهاز الإمداد الطبي جولة تفقدية بمخازن الجهاز للاطلاع على حجم المخزون، واستمع إلى شروحات وافية من مسؤولي المخازن حول عمليات توزيع التطعيمات وغيرها من الإمدادات الطبية إلى البلديات.

أبوجناح خلال اجتماعه مع مسؤولي جهاز الإمداد الطبي، الإثنين 5 ديسمبر 2022. (وزارة الصحة)
أبوجناح خلال اجتماعه مع مسؤولي جهاز الإمداد الطبي، الإثنين 5 ديسمبر 2022. (وزارة الصحة)
اجتماع أبوجناح مع مسؤولي جهاز الإمداد الطبي، الإثنين 5 ديسمبر 2022. (وزارة الصحة)
اجتماع أبوجناح مع مسؤولي جهاز الإمداد الطبي، الإثنين 5 ديسمبر 2022. (وزارة الصحة)
اجتماع أبوجناح مع مسؤولي جهاز الإمداد الطبي، الإثنين 5 ديسمبر 2022. (وزارة الصحة)
اجتماع أبوجناح مع مسؤولي جهاز الإمداد الطبي، الإثنين 5 ديسمبر 2022. (وزارة الصحة)
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