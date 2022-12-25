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مفوضية اللاجئين تستقبل 28 شخصا فارين من مواقع للإتجار بالبشر في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 ديسمبر 2022, 06:17 مساء
مفوضية اللاجئين تستقبل 28 شخصا فارين من مواقع للإتجار بالبشر في ليبيا
مهاجرون جرى ترحيلهم من ليبيا إلى روندا عن طريق مفوضية اللاجئين يوم 19 ديسمبر 2022. (مفوضية اللاجئين)
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حددت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 28 شخصًا فارين من مواقع للإتجار بالبشر أو أطلقوا منها خلال الأسبوع الماضي.

وإلى غاية 20 ديسمبر الجاري سجلت المفوضية حسب تقرير لها نشر اليوم الأحد، إنقاذ أو اعتراض خفر السواحل الليبي أكثر من 23 ألف شخص من طالبي اللجوء والمھاجرین وآخرهم الأسبوع الماضي عندما جرى تنفيذ عملیتي إنقاذ لأكثر من 900 شخص، كان ضمنھم 425 شخصًا من الذین تُعنى بھم المفوضیة.

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وفي 15 دیسمبر، سجلت آخر رحلة إجلاء لھذا العام، بنقل 174 طالب لجوء من الفئات المستضعفة، إلى رواندا وضمت المجموعة أطفالًا ونساء معرضات للخطر.

20 مسؤولًا ليبيًا بورشة عمل أممية حول الهجرة
وكان فریق حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في لیبیا نظم في الفترة ما بین 13 و15 دیسمبر، ورشة عمل لمدة ثلاثة أیام في تونس العاصمة حول قضایا الھجرة واللجوء حضرھا 20 مسؤولًا محليًا من جمیع أنحاء لیبیا، حيث ساھمت المفوضیة مع المنظمة الدولیة للھجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة ومكتب الممثل الخاص للأمم المتحدة المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع في تیسیر الجلسات التي ركزت على الأطر القانونیة اللیبیة، وبدائل الاحتجاز والترحیل، والعنف الجنسي ذي الصلة بالنزاعات، وحقوق المرأة في الإجراءات الجنائیة.

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