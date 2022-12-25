مفوضية اللاجئين تستقبل 28 شخصا فارين من مواقع للإتجار بالبشر في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

حددت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 28 شخصًا فارين من مواقع للإتجار بالبشر أو أطلقوا منها خلال الأسبوع الماضي.

وإلى غاية 20 ديسمبر الجاري سجلت المفوضية حسب تقرير لها نشر اليوم الأحد، إنقاذ أو اعتراض خفر السواحل الليبي أكثر من 23 ألف شخص من طالبي اللجوء والمھاجرین وآخرهم الأسبوع الماضي عندما جرى تنفيذ عملیتي إنقاذ لأكثر من 900 شخص، كان ضمنھم 425 شخصًا من الذین تُعنى بھم المفوضیة.

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وفي 15 دیسمبر، سجلت آخر رحلة إجلاء لھذا العام، بنقل 174 طالب لجوء من الفئات المستضعفة، إلى رواندا وضمت المجموعة أطفالًا ونساء معرضات للخطر.