الدبيبة: صرف مرتبات ديسمبر لـ1.65 مليون موظف وفق جدول المرتبات الموحد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، صرف مرتبات شهر ديسمبر لمليون و650 ألف موظف في الجهات الممولة من الميزانية العامة، وذلك وفق جدول المرتبات الموحد.

وأشار الدبيبة إلى تبقي 400 ألف موظف تجري عملية المطابقة المالية لمرتباتهم وفق الجدول، وذلك بالتنسيق بين وزارة المالية والجهات التابعين لها، حسب مقطع فيديو منشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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ولفت إلى الإفراج عن مرتبات 54 ألف موظف بعد توقفها مدة سبع سنوات، مشيرًا إلى العمل على تسوية المعاملات المالية لـ89 ألف موظف، جرى تغيير مكان عملهم من جهة عامة إلى أخرى.

ووعد بحل الإشكاليات التي تواجه موظفي وزارة البيئة، وصرف مرتباتهم المتوقفة لسنوات بدءا من شهر يناير المقبل.