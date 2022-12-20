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ديوان المحاسبة: الإفراج عن المرتبات والتسويات من اختصاص «المالية»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 ديسمبر 2022, 10:52 صباحا
ديوان المحاسبة: الإفراج عن المرتبات والتسويات من اختصاص «المالية»
شعار ديوان المحاسبة الليبي، (أرشيفية: الإنترنت)
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قال ديوان المحاسبة إن الإفراج عن المرتبات والتسويات من اختصاص وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

جاء ذلك في تنبيه اليوم الثلاثاء، ردا على استفسارات عديدة، واستعلام مواطنين على الإفراجات وتسوية أوضاعهم المالية، حسب بيان الديوان على صفحته في موقع «فيسبوك».

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وأضاف الديوان أن دوره يقتصر على المراجعة اللاحقة لمرتبات الجهات المختلفة عبر الإدارات والفروع.

كما أشار البيان إلى قرار رئيس الديوان رقم 563 لسنة 2018، بشأن إيقاف إجراءات الرقابة المصاحبة على حساب المرتبات، وما تضمنه منشور الديوان رقم 10 لسنة 2018 من ضوابط وإجراءات تتعلق بذلك.

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