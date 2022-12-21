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الدبيبة يرحب بالتأكيد الأميركي بشأن عدم المطالبة بتعويضات جديدة عن «لوكربي»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 ديسمبر 2022, 12:09 صباحا
الدبيبة يرحب بالتأكيد الأميركي بشأن عدم المطالبة بتعويضات جديدة عن «لوكربي»
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة (صفحة الحكومة على فيسبوك)
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رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، بتأكيد السفارة الأميركية لدى ليبيا عدم فتح الاتفاقية المبرمة بشأن التعويضات المتعلقة بحادث طائرة «لوكربي»، وذلك في أعقاب الجدل الذي رافق عملية تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وكتب الدبيبة، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «أرحب بتأكيد الولايات المتحدة الأميركية عدم فتح الاتفاقية المبرمة بشأن التعويضات، وصدور بطاقة حمراء جنائية من الإنتربول، وهو ما أكدته سابقا لشعبنا الليبي الذي تعرض لحملة تضليل واسعة».

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السفارة الأميركية: نقل أبوعجيلة للولايات المتحدة جرى بالتعاون مع السلطات الليبية
وفي وقت سابق اليوم، قالت سفارة الولايات المتحدة الأميركية، إن «عملية نقل أبوعجيلة محمد مسعود خير المريمي إلى عُهدة الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم تتعلق بتفجير طائرة بان آم 103 كانت قانونية وتمت بالتعاون مع السلطات الليبية».

وأضافت السفارة، عبر حسابها على «تويتر»، أن «عملية النقل هذه جاءت في أعقاب نشر الإنتربول بطاقة حمراء بحق أبوعجيلة في يناير 2022 تطالب جميع الدول الأعضاء في الإنتربول بتحديد مكان المدعَى عليه، واعتقاله لغرض نقله إلى الولايات المتحدة».

وأكدت السفارة الأميركية أن الولايات المتحدة لن تعيد فتح الاتفاقية المبرمة في عام 2008 بين الولايات المتحدة والحكومة الليبية آنذاك، والتي ألزمت الولايات المتحدة بإنهاء الدعاوى الحالية الخاصة بالتعويض المالي في المحاكم الأمريكية الناشئة عن هذه الحوادث وتمنع رفع أي دعاوى مستقبلية.

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