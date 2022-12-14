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أعيان رأس الهلال وعين الدبوسية والأثرون يعرضون على الدبيبة إنشاء بلدية للمناطق الثلاثة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 ديسمبر 2022, 06:24 مساء
أعيان رأس الهلال وعين الدبوسية والأثرون يعرضون على الدبيبة إنشاء بلدية للمناطق الثلاثة
لقاء الدبيبة مع أعيان مناطق رأس الهلال وعين الدبوسية والأثرون بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس. الأربعاء 13 ديسمبر 2022. (حكومتنا)
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عرض عدد من أعيان مناطق رأس الهلال وعين الدبوسية والأثرون شرق ليبيا، على رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إنشاء بلدية للمناطق الثلاثة المقسمة إداريا بين بلديتي درنة والقبة.

واستقبل الدبيبة أعيان المناطق الثلاثة بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس بحضور وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، ووكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل البري.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن الأعيان أوضحوا للدبيبة «خلال هذا اللقاء، المشاكل والصعوبات التي تعانيها هذه المناطق التي تنقسم بين بلديتي القبة ودرنة، وحاجتهم إلى إنشاء بلدية لهذه المناطق لتتمكن من تقديم الخدمات لسكانها».

وأضاف المكتب الإعلامي أن الدبيبة أصدر في ختام اللقاء مع أعيان رأس الهلال والأثرون وعين الدبوسية، تعليماته لوزارة الحكم المحلي بدراسة مقومات هذه المناطق والصعوبات التي تواجهها، وإحالة الأمر لمجلس الوزراء.

لقاء الدبيبة مع أعيان مناطق رأس الهلال وعين الدبوسية والأثرون بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس. الأربعاء 13 ديسمبر 2022. (حكومتنا)
لقاء الدبيبة مع أعيان مناطق رأس الهلال وعين الدبوسية والأثرون بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس. الأربعاء 13 ديسمبر 2022. (حكومتنا)
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